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Погрузка будет проводиться в Мозыре. Белорусское морское пароходство готово возить экспорт БМЗ в Европу

05 мая 2021 15:58
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Новости Беларуси. Белорусское морское пароходство готово организовать экспериментальные рейсы по доставке металлопродукции в страны Европы через украинские и сербские порты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛОРУССКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО ГОТОВО ВОЗИТЬ ЭКСПОРТ БМЗ В ЕВРОПУ

Погрузка будет проводиться в Мозыре. Белорусское морское пароходство готово возить экспорт БМЗ в Европу-1

Погрузка металлопродукции будет проводиться в Мозыре. Реализация такого маршрута станет одним из эффективных направлений развития пароходства по организации международных рейсов и повысит привлекательность водного транспорта для белорусских промышленных предприятий. По территории Беларуси проходит участок водного пути международного значения Е40. Инфраструктура внутреннего водного транспорта включает в себя восемь речных портов.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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