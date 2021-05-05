Погрузка будет проводиться в Мозыре. Белорусское морское пароходство готово возить экспорт БМЗ в Европу

Новости Беларуси. Белорусское морское пароходство готово организовать экспериментальные рейсы по доставке металлопродукции в страны Европы через украинские и сербские порты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погрузка металлопродукции будет проводиться в Мозыре. Реализация такого маршрута станет одним из эффективных направлений развития пароходства по организации международных рейсов и повысит привлекательность водного транспорта для белорусских промышленных предприятий. По территории Беларуси проходит участок водного пути международного значения Е40. Инфраструктура внутреннего водного транспорта включает в себя восемь речных портов.