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Белорусский экспорт сельхозпродукции в первом квартале вырос. И вот насколько

05 мая 2021 15:59
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Новости Беларуси. Беларусь нарастила экспорт продовольствия и сельхозпродукции на 5,3 % в I квартале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он составил 1,5 миллиарда долларов. Поставки шли в 88 стран.

БЕЛОРУССКИЙ ЭКСПОРТ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ВЫРОС НА 5,3 %

Белорусский экспорт сельхозпродукции в первом квартале вырос. И вот насколько-1

Отмечен рост продажи за рубеж молочных продуктов, говядины, колбас и готовых изделий из мяса, рыбы, яиц, картофеля. На 70 % вырос экспорт рапсового масла. Поставки в СНГ и Россию увеличились на 0,4 %, в Китай – на 87 %. Прирост экспорта отмечался по всем основным регионам.

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# Сельское хозяйство # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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