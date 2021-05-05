Белорусский экспорт сельхозпродукции в первом квартале вырос. И вот насколько

Новости Беларуси. Беларусь нарастила экспорт продовольствия и сельхозпродукции на 5,3 % в I квартале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он составил 1,5 миллиарда долларов. Поставки шли в 88 стран.

Отмечен рост продажи за рубеж молочных продуктов, говядины, колбас и готовых изделий из мяса, рыбы, яиц, картофеля. На 70 % вырос экспорт рапсового масла. Поставки в СНГ и Россию увеличились на 0,4 %, в Китай – на 87 %. Прирост экспорта отмечался по всем основным регионам.