Новости экономики за 05.05.2021
Новости Беларуси. Как белорусское морское пароходство поможет увеличить экспорт металлопродукции, как изменился экспорт сельхозпродукции с начала года и зачем объединяются пивоваренные ассоциации ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Надольская с новостями деловой сферы.
Белорусский экспорт сельхозпродукции в первом квартале вырос. И вот насколько
ПИВОВАРЕННЫЕ АССОЦИАЦИИ ЕАЭС ДОГОВОРИЛИСЬ О СОЗДАНИИ АЛЬЯНСА
Четыре пивоваренные ассоциации из стран Евразийского экономического союза договорились о создании альянса для укрепления позиции отрасли. Вместе они будут защищать и представлять интересы пивоваренной индустрии в странах ЕАЭС. По итогам первого заседания объединения была подготовлена резолюция с предложением о сохранении действующего техрегламента ЕАЭС в части содержания солода. Альянс выступил против введения минимальной розничной цены, а также высказал позицию об избыточности маркировки пивоваренной продукции.
Погрузка будет проводиться в Мозыре. Белорусское морское пароходство готово возить экспорт БМЗ в Европу
ЕРАМ КУПИЛА ИЗРАИЛЬСКУЮ КОМПАНИЮ В СФЕРЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
EPAM купила израильскую компанию, которая специализируется на кибербезопасности. Ее наработки будут использоваться клиентами EPAM для защиты их информационных систем. У компании большой опыт противостояния атакам на правительственные, банковские, страховые, аэрокосмические и энергетические организации. Инструменты и методики реагирования на инциденты основаны на реальных исследованиях и позволяют быстро восстанавливать работу. Это уже вторая масштабная покупка EPAM в 2021 году.