Новости экономики за 05.05.2021

Новости Беларуси. Как белорусское морское пароходство поможет увеличить экспорт металлопродукции, как изменился экспорт сельхозпродукции с начала года и зачем объединяются пивоваренные ассоциации ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре пивоваренные ассоциации из стран Евразийского экономического союза договорились о создании альянса для укрепления позиции отрасли. Вместе они будут защищать и представлять интересы пивоваренной индустрии в странах ЕАЭС. По итогам первого заседания объединения была подготовлена резолюция с предложением о сохранении действующего техрегламента ЕАЭС в части содержания солода. Альянс выступил против введения минимальной розничной цены, а также высказал позицию об избыточности маркировки пивоваренной продукции.

Погрузка будет проводиться в Мозыре. Белорусское морское пароходство готово возить экспорт БМЗ в Европу



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