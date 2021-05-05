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Новости экономики за 05.05.2021

05 мая 2021 16:01
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Новости Беларуси. Как белорусское морское пароходство поможет увеличить экспорт металлопродукции, как изменился экспорт сельхозпродукции с начала года и зачем объединяются пивоваренные ассоциации ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Надольская с новостями деловой сферы.

Белорусский экспорт сельхозпродукции в первом квартале вырос. И вот насколько

ПИВОВАРЕННЫЕ АССОЦИАЦИИ ЕАЭС ДОГОВОРИЛИСЬ О СОЗДАНИИ АЛЬЯНСА

Новости экономики за 05.05.2021-1

Четыре пивоваренные ассоциации из стран Евразийского экономического союза договорились о создании альянса для укрепления позиции отрасли. Вместе они будут защищать и представлять интересы пивоваренной индустрии в странах ЕАЭС. По итогам первого заседания объединения была подготовлена резолюция с предложением о сохранении действующего техрегламента ЕАЭС в части содержания солода. Альянс выступил против введения минимальной розничной цены, а также высказал позицию об избыточности маркировки пивоваренной продукции.

Погрузка будет проводиться в Мозыре. Белорусское морское пароходство готово возить экспорт БМЗ в Европу

ЕРАМ КУПИЛА ИЗРАИЛЬСКУЮ КОМПАНИЮ В СФЕРЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Новости экономики за 05.05.2021-4

EPAM купила израильскую компанию, которая специализируется на кибербезопасности. Ее наработки будут использоваться клиентами EPAM для защиты их информационных систем. У компании большой опыт противостояния атакам на правительственные, банковские, страховые, аэрокосмические и энергетические организации. Инструменты и методики реагирования на инциденты основаны на реальных исследованиях и позволяют быстро восстанавливать работу. Это уже вторая масштабная покупка EPAM в 2021 году.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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