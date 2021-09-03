Новости экономики за 03.09.2021

Европейские эксперты отметили прогресс в повышении безопасности БелАЭС. В Беларусь миссия экспертов прибыла для подготовки партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов станции в рамках второй его фазы. Европейские эксперты посетили БелАЭС, в том числе объекты первого энергоблока, резервную дизельную электростанцию, административные и вспомогательные корпуса второго энергоблока. Они в течение трех дней изучали работу станции в случае условных природных катаклизмов, потери электроснабжения и серьезных аварий.

Петтери Тийппана, генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии:

Уже прямо сейчас можно сказать, что за последние три года был достигнут прогресс как регулятором (Госатомнадзором), так и эксплуатирующей организацией (БелАЭС) в том, что касается совершенствования национального плана действий. Потому что ранее, в 2018 году, нами уже готовился отчет с указанием рекомендаций, и мы видим, что существенный прогресс был достигнут.

МИРОВОЙ РОСТ ЦЕН НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ СНИЖАЕТСЯ

Цены на древесину на мировых биржах стали снижаться. Если стоимость майских фьючерсов на пиломатериалы на Чикагской товарной бирже составляла около 1 700 долларов за фут, то в августе ценник упал в 2,5 раза. Самые востребованные за рубежом товарные позиции – обрезные пиломатериалы, столбы, колья, дрова.

Белорусская универсальная товарная биржа ввела предторговый ценовой коридор на внутреннем рынке с фиксированной верхней границей на торгах пилопродукцией. Мера как раз и должна сдерживать рост цен на пиломатериалы. В настоящее время на биржевых торгах наблюдается снижение цен на самые востребованные на внутреннем рынке виды деловой древесины.

В Украине белорусский МАЗ стал одним из самых продаваемых автомобилей