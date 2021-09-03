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В Беларуси и Казахстане зарплаты растут быстрее, чем в других странах ЕАЭС

03 сентября 2021 15:45
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Самые высокие темпы роста номинальной и реальной среднемесячной зарплаты в Евразийском экономическом союзе за полгода зафиксированы в Казахстане и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси и Казахстане зарплаты растут быстрее, чем в других странах ЕАЭС-1

В нашей стране реальная зарплата, которая уже скорректирована на индекс потребительских цен на товары и услуги, выросла на 5,6 %, номинальная – почти на 15 %. По данным экспресс-обзора департамента статистики ЕЭК, среднемесячная номинальная зарплата увеличилась во всех странах ЕАЭС. Численность безработных сократилась на 50 % – на сегодня зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза 1,6 миллиона человек. Это меньше 2 % от общей численности рабочей силы.

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# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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