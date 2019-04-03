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Новости экономики за 03.04.2019

03 апреля 2019 18:38
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Новости Беларуси. Популярность бесконтактных платежей растёт опережающими темпами,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 03.04.2019-1

Всего 7 лет назад банки нашей страны предложили клиентам бесконтактные карточки и вот количество операций, совершённых по этой технологии сравнялось с количеством операций по микрочипу. Специалисты прогнозируют дальнейший рост количества таких платежей в связи с распространением приложений для оплаты смартфоном и развитием инфраструктуры приёма бесконтактных карточек. Их доля в общем объёме уже составляет почти 80 %.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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