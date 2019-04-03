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Во Вьетнаме запустили в эксплуатацию 4 самосвала БелАЗ

03 апреля 2019 18:39
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Новости Беларуси. На севере Вьетнама состоялась торжественная церемония запуска в эксплуатацию четырёх самосвалов БелАЗ грузоподъёмностью в 130 тонн,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Вьетнаме запустили в эксплуатацию 4 самосвала БелАЗ-1

Для горнодобывающей отрасли азиатской страны это первый в истории опыт использования техники такой тоннажности, и выбор именно белорусских машин в очередной раз подтвердил высокий уровень доверия к продукции, а также мировое лидерство отечественного предприятия в этом сегменте.

В целом, экспорт самосвалов большой грузоподъёмности в страны дальнего зарубежья продолжает увеличиваться. Только в марте сразу шесть 220-тонников отправились в Сербию и семь 110-тонников в Монголию.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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