Во Вьетнаме запустили в эксплуатацию 4 самосвала БелАЗ

Новости Беларуси. На севере Вьетнама состоялась торжественная церемония запуска в эксплуатацию четырёх самосвалов БелАЗ грузоподъёмностью в 130 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для горнодобывающей отрасли азиатской страны это первый в истории опыт использования техники такой тоннажности, и выбор именно белорусских машин в очередной раз подтвердил высокий уровень доверия к продукции, а также мировое лидерство отечественного предприятия в этом сегменте.

В целом, экспорт самосвалов большой грузоподъёмности в страны дальнего зарубежья продолжает увеличиваться. Только в марте сразу шесть 220-тонников отправились в Сербию и семь 110-тонников в Монголию.