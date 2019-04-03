Нацбанк упростил правила работы с наличными для организаций

Новости Беларуси. Работа с наличными деньгами для субъектов хозяйствования будет существенно упрощена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нацбанк утвердил инструкцию о порядке ведения кассовых операций и расчетов наличными.
Новости Беларуси. Работа с наличными деньгами для субъектов хозяйствования будет существенно упрощена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нацбанк утвердил инструкцию о порядке ведения кассовых операций и расчетов наличными.
Новое постановление включает в себя требования, содержащиеся до этого в трёх разных документах, а также предусматривает ряд изменений. Например, для упрощения работы с наличными, предприятия могут получать их не только в банках, но и с использованием корпоративных дебетовых карточек.
Отменяется обязанность установления банками своим клиентам лимита остатков кассы в наличной иностранной валюте, порядка и сроков её сдачи. А оптовые продавцы получают право рассчитываться за реализованный товар наличными рублями.
Новые правила начнут действовать с 1 июня. Создатели документа уверены, что принятые изменения будут способствовать улучшению условий ведения экономической деятельности и позволят значительно упростить условия ведения кассовых операций.
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