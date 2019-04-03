Нацбанк упростил правила работы с наличными для организаций

Новости Беларуси. Работа с наличными деньгами для субъектов хозяйствования будет существенно упрощена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нацбанк утвердил инструкцию о порядке ведения кассовых операций и расчетов наличными.

Новое постановление включает в себя требования, содержащиеся до этого в трёх разных документах, а также предусматривает ряд изменений. Например, для упрощения работы с наличными, предприятия могут получать их не только в банках, но и с использованием корпоративных дебетовых карточек.

Отменяется обязанность установления банками своим клиентам лимита остатков кассы в наличной иностранной валюте, порядка и сроков её сдачи. А оптовые продавцы получают право рассчитываться за реализованный товар наличными рублями.