В состав «Великого камня» может войти субпарк провинции Чжэцзян

Новости Беларуси. Беларусь и Китай делают ставку на региональное сотрудничество. Это еще раз подтвердили в правительстве – здесь 3 апреля прошла встреча с делегацией Всекитайского собрания народных представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсуждалось развитие индустриального парка «Великий камень». Это один из самых крупных совместных проектов. С учетом ребрендинга и трансформации парка в научный город-спутник Минска, в его состав может войти и субпарк китайской провинции Чжэцзян. Планируется, что крупные высокотехнологичные компании этого региона в дальнейшем станут резидентами «Великого камня».

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

Благодаря совместной работе специалистов из Китая и Беларуси парк уже стал местом притяжения иностранных инвестиций, технологий и людских ресурсов. В парке уже зарегистрировано 43 резидента, в том числе из США, Европейского союза, Израиля, Канады и России. Поэтому сейчас мы уже можем называть этот парк не только белорусско-китайским, но и международным.

Шюнь Юэюэ, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей:

Это мой первый визит в вашу прекрасную страну. Хотя я здесь не так много времени, но Беларусь и белорусы уже произвели на меня хорошее впечатление. Кроме того, не могу не отметить, что на международной арене Беларусь знают как авторитетное и влиятельно государство.