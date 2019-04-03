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49 % белорусов совершают покупки в интернете

03 апреля 2019 18:40
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Новости Беларуси. Почти половина белорусов, 49%, в 2018 году совершали покупки в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самыми активными покупателями оказались жители Минска и Минской области.

49 % белорусов совершают покупки в интернете-1

Чаще всего, покупки совершались в местных интернет-магазинах. Их услугами воспользовались 90% покупателей. На втором месте по популярности идут китайские торговые площадки. Средний чек на одну покупку составляет 50 рублей, а общий объём электронной коммерции в Беларуси уже превышает полтора миллиарда.

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# Интернет-магазины # Экономика # Фотофакт

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