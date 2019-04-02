Новости экономики за 02.04.2019

Новости Беларуси. «Белнефтехим» в очередной раз подтвердил приверженность нынешней тактике изменения цен на автомобильное топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представитель концерна заверил, что ускоренного подорожания не будет, стоимость по-прежнему будет увеличиваться или уменьшаться на одну копейку. По его словам, топливо дорожает в связи с увеличением цен на нефть, которую используют для переработки наши НПЗ, и которая занимает до 90 % в структуре стоимости конечного продукта.

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При этом ценники на заправках в Беларуси остаются самыми низкими по сравнению с соседними государствами, кроме России, но и там топливо дешевле всего лишь на 3-7 %.

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