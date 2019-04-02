Новости экономики за 02.04.2019

Новости Беларуси. «Белнефтехим» в очередной раз подтвердил приверженность нынешней тактике изменения цен на автомобильное топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Белнефтехим» в очередной раз подтвердил приверженность нынешней тактике изменения цен на автомобильное топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представитель концерна заверил, что ускоренного подорожания не будет, стоимость по-прежнему будет увеличиваться или уменьшаться на одну копейку. По его словам, топливо дорожает в связи с увеличением цен на нефть, которую используют для переработки наши НПЗ, и которая занимает до 90 % в структуре стоимости конечного продукта.
В Беларуси с мая повысят тарифную ставку первого разряда
При этом ценники на заправках в Беларуси остаются самыми низкими по сравнению с соседними государствами, кроме России, но и там топливо дешевле всего лишь на 3-7 %.
БЛАГОДАРЯ ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗВИЗОВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ЗАМЕТНО ВЫРОС ПОТОК ЕВРОПЕЙСКИХ ТУРИСТОВ
Благодаря появлению возможности безвизового посещения нашей страны, поток европейских туристов увеличился почти в два раза. Туристическая отрасль подвела итоги, в том числе оценила экономический эффект введения безвиза.
За год им воспользовались 100 002 человека. В основном это жители европейских стран. Причём количество гостей из некоторых, таких, например, как Бельгия и Кипр возросло сразу в 5-10 раз. Всего за 2018 год количество туристических прибытий выросло на 30 %, а отрасль заработала более 230 миллионов долларов.