Московский молочный эксперт: «Белорусские производители должны скооперироваться и контролировать розницу в России»

Самый обычный московский гипермаркет. Белорусскую сметану находим без труда, рассказали в фильме «Знак равенства». Хотя ассортимент, конечно, мог бы быть и побольше.

Потому что под брендом «Белорусские продукты» открывается много магазинов. Но если вы зайдёте в эти магазины, я уверен, что вы там найдёте не только белорусские продукты. В некоторых случаях даже – не столько белорусские продукты.

Михаил Мищенко, директор Центра изучения молочного рынка (Россия): Россия действует по принципу крупной торговой сети. И в тот момент, когда поставщик начинает быть зависимым от неё, в этот момент торговая сеть имеет возможность выкручивать руки. Белорусские производители либо должны каким-то образом скооперироваться и контролировать розницу в России…

Молочный эксперт нам подсказывает ещё одну большую проблему на российском рынке: фальсификат. Под видом белорусского продают и масло, и колбасу, и даже одежду.

Михаил Мищенко:

Вы можете приехать например, в «Фуд сити» и увидеть там, допустим, белорусское масло, которое самое дешёвое. Но там, откровенно, скорее всего, это – не масло. Этот момент очень важный. И мне кажется, Беларусь должна сегодня думать, чтобы защищать свой бренд. А так как мы – Союзное государство, то, мне кажется, это можно делать совместно.