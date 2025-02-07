Головченко предложил главе Башкортостана реализовать проект по модернизации трамвайного парка Уфы

Премьер-министр Беларуси предложил Радию Хабирову реализовать проект по модернизации трамвайного парка Уфы. В этом деле может помочь минский производитель техники. Немало перспектив на территории Башкортостана видится и для холдинга «Белавтодор». Предприятие отлично себя зарекомендовало во многих регионах России.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Подводя итоги 2024 года, можно отметить сбалансированность в торговле, это один из самых важных показателей. Отношения развиваются достаточно динамично, появляются новые проекты. Наш базис – это промышленное сотрудничество, сотрудничество в сфере производственной кооперации, так как и в Башкортостане, и в Беларуси очень развит промышленный сектор.

В рамках союзного тренда на импортозамещение гомельское предприятие выполняет заказ для Башкортостана по изготовлению холодильного оборудования для молочно-товарных ферм. Кроме того, на встрече стороны обсудили возможности для расширения кооперации в машиностроении и наращивания товарооборота.