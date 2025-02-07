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Головченко предложил главе Башкортостана реализовать проект по модернизации трамвайного парка Уфы

07 февраля 2025 16:39
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В правительстве Беларуси 7 февраля принимали делегацию Башкортостана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Премьер-министр Беларуси предложил Радию Хабирову реализовать проект по модернизации трамвайного парка Уфы. В этом деле может помочь минский производитель техники. Немало перспектив на территории Башкортостана видится и для холдинга «Белавтодор». Предприятие отлично себя зарекомендовало во многих регионах России. 

Головченко предложил главе Башкортостана реализовать проект по модернизации трамвайного парка Уфы-2

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Подводя итоги 2024 года, можно отметить сбалансированность в торговле, это один из самых важных показателей. Отношения развиваются достаточно динамично, появляются новые проекты. Наш базис – это промышленное сотрудничество, сотрудничество в сфере производственной кооперации, так как и в Башкортостане, и в Беларуси очень развит промышленный сектор. 

В рамках союзного тренда на импортозамещение гомельское предприятие выполняет заказ для Башкортостана по изготовлению холодильного оборудования для молочно-товарных ферм. Кроме того, на встрече стороны обсудили возможности для расширения кооперации в машиностроении и наращивания товарооборота.

# Роман Головченко # Беларусь-Россия

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