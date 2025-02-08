Белорусские предприятия начинают формировать филиальные сети

Идею создания белорусско-башкортостанского инвестиционного кластера поддержал Александр Лукашенко. Накануне Президент обсудил данную тему с делегацией из этого российского региона, акцентировав внимание на его значимости для нашей страны как партнера. Во-первых, здесь сконцентрированы высококвалифицированные кадры, во-вторых, рынок обширный – население Поволжья порядка 20 миллионов человек. Все это делает Башкортостан выгодной географической точкой для размещения промышленного кооперационного хаба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно через него будет реализовываться совместная продукция, что исключит проблемы с логистикой и поиском мест сбыта. Как отмечают эксперты, создание хабов, а также инвестиционного кластера в Башкортостане – очередные шаги в развитии филиальной системы белорусских предприятий. В свое время этим занимались США, Франция, частично Германия.

Ирина Новикова, доктор экономических наук: Нельзя сказать, что это первая ласточка, потому что филиалы белорусских компаний существуют в свободной экономической зоне в районе Суэцкого канала, в Азербайджане, в средней Азии. То есть мы учились, мы начинали, а теперь можно формировать не просто отельную филиальную систему, а глобальную производственную систему. Она будет выгодна не только нам. Потому что, если возле нашего филиала выстраивается сеть кооперационная, банковская, то есть формируется инновационный кластер. Кроме того именно в этом регионе высоко квалифицированная сила есть, выгода будет. Мы создаем рабочие места для местного населения.

Специалисты, способные грамотно развивать филиальную сеть в Беларуси есть. Последние 8 лет их обучают в БГТУ по специальности международный менеджмент. Прежде выпускники распределялись на предприятия, в отделы внешнеэкономических связей. Однако с учетом активного формирования филиальных сетей, скоро специалисты будут работать по тем направлениям, которым посвящены их дипломные работы. В этом вопросе мы действуем на опережение. Тем не менее про традиционные подходы в наращивании показателей товарооборота забывать не стоит, о чем напомнил Александр Лукашенко в вопросе торговли с Башкортостаном.

Лукашенко – главе Башкортостана: мы просто обязаны нарастить товарооборот.

С учетом высокого уровня взаимодействия рост товарооборота – вопрос времени и грамотного подхода. В планах – проработка и создание выгодных условия для продажи агро-беспилотников.