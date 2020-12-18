Министр финансов Беларуси: если сработаем в течение года более оптимистично, то предусмотрено и второе повышение оплаты труда

В эти минуты документ обсуждают в Совете Республики. Бюджет сформирован на основе целевого сценария экономического развития с учетом изменения налогового законодательства. Доходы планируются на уровне 23,3 миллиарда рублей. Расходы рассчитаны на уровне 27,3 миллиарда рублей. При этом в приоритете своевременная выплата долгов, опережающий рост зарплат низкооплачиваемых категорий граждан. В планах – рост зарплат бюджетников. Это произойдет в два этапа.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:

Все социальные обязательства мы сохраняем, мало того, мы еще и прирастем. И это, скажем, будет тот дефицит, который у нас имеется, не в ущерб расходам бюджета. Порядка 1,5 миллиарда рублей дополнительно будет предусмотрено только на оплату труда бюджетников, малообеспеченных категорий граждан. Знаете, что уже базовая величина с 1 января повышена и уже утверждена для малообеспеченных категорий, которые определили соответствующие министерства. Еще дополнительный будет прирост, который будет порядка 8-9 %. И, в принципе, в расходах бюджета это все уже предусмотрено. Если сработаем в течение года более оптимистично и доходов поступит еще, то предусмотрено и второе повышение оплаты труда.