«Многие отрасли работают сегодня выше, чем в прошлом году». О ситуации в экономике Беларуси рассказывает Юрий Чеботарь

Новости Беларуси. Как сработала белорусская экономика в году, когда штормит все мировое хозяйство? И чего ожидать от будущего года? Об этом и не только в большом интервью программе «Неделя» на СТВ первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь. Евгений Поболовец, ведущий:

Давайте подводить итоги года. Я понимаю, что они пока предварительные, а официальные данные есть только за 11 месяцев, но все же, для понимания: где мы сейчас находимся? Как у нас развивается экономика в этот тяжелый для всех год? «Многие отрасли работают сегодня выше, чем в прошлом году»

Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики Беларуси:

Мы столкнулись с вызовами, на которые сегодня надо реагировать очень быстро. Эти вызовы новые, мы весь год придумывали какие-то нестандартные решения для того, чтобы выходить из тех ситуаций, с которыми сталкивался ряд наших отраслей. Сегодня можно сказать, что, наверное, мы с данной задачей справились. Результаты, которые мы имеем сегодня, говорят о том, что многие отрасли работают сегодня выше, чем в прошлом году. По нашим оценкам, это четверть отраслей. Да, где-то половина работает с темпами хуже, чем в прошлом году, но мы заметили такую тенденцию, что с начала лета они все по чуть-чуть начали прибавлять. Пик снижения валового внутреннего продукта, такой интегрированный показатель, который характеризует работу экономики, пик его снижения пришелся на лето – почти 98 %. Но сегодня мы поступательно восстанавливаем. Буквально недавно данные пришли за 11 месяцев – 99,1 %. Мы думаем, что где-то по году – 99,2 % – мы сможем дотянуть до такого показателя.

«Для нас очень важны открытые границы, для нас очень важно продавать» Евгений Поболовец:

По каким маркерам мы можем понять, что это достойный показатель? Юрий Чеботарь:

Внешняя торговля. Мы открытая страна, где-то 120-140 % составляет наш внешний торговый оборот к валовому внутреннему продукту, это очень много. То есть мы торгуем больше, чем производим. Мы и покупаем, мы и продаем. Для нас очень важны открытые границы, для нас очень важно продавать. То, что мы приняли решение не останавливаться, обеспечить дальнейшее производство на наших предприятиях, это было существенным фактом того, что мы сегодня не сталкиваемся с теми проблемами, которые, возможно, были бы у нас. Отмечаем рост доходов населения – на 8 % реальный рост Евгений Поболовец:

То есть это не ощущение, а вы это видите по цифрам? Юрий Чеботарь:

Да, конечно. Например, вот простой факт внешней торговли. Сальдо по сравнению с прошлым годом – существенные улучшения: больше, чем в два раза, рост этого результирующего показателя. Оно плюсовое, и это очень важно. Рост доходов населения – на 8 % реальный рост. При падении отдельных отраслей это тоже достаточно ощутимый показатель. Да, мы констатировали, например, что весной, ближе к лету имелись проблемы в том числе и с занятостью, увеличились простои, увеличились где-то отпуски по инициативе нанимателей, но сегодня эти показатели пришли практически в норму. Снижение, по сравнению с пиком в мае, в четыре раза – по простоям, по вынужденной занятости – где-то более, чем в два раза.

Вертикаль сплотилась в решении проблем. Первый пакет – это 143-й указ Евгений Поболовец:

Вы говорили, что приходилось принимать какие-то нетривиальные решения, при этом достаточно оперативно. Вся ли государственная вертикаль в то время работала оперативно? Все ли понимали, что это надо делать быстро и правильно? Юрий Чеботарь:

Это действительно так, что вертикаль сплотилась в решении этих проблем. Все решения, все проекты документов двигались достаточно оперативно, принимались в очень короткие сроки, в том числе и благодаря нашему бизнесу. Он тоже сплотился, он подавал нам свои проблемы, идеи, как их решить в том числе. Мы на все реагировали, на тот момент пакет мер был принят. Мы видим, что он сыграл действительно определяющую роль в том, чтобы отдельные и многие предприятия все-таки не остановились и продолжили вою работу. Весной приняли несколько пакетов мер. Условно их разделили на пакеты, хотя они двигались в одно время. Первый пакет – это 143-й указ. Он был настолько своевременный, что им воспользовались более 40 000 субъектов хозяйствования и предпринимателей. Два блока основных вопросов, которые они ставили: возможность не выплачивать, рассрочить налоги (понятно, если деятельность приостановилась – откуда их взять?) и аренда. Многие наши предприятия и компании арендуют площади, и если нет потока выручки, то тоже проблематично выплачивать. Вот основные два направления, которыми воспользовался наш бизнес в это время. Поддержка – почти 70 миллионов рублей. Многие, конечно, говорят, что это мало, но, в принципе, принимались еще точечные решения по отдельным предприятиям. С учетом этих точечных решений поддержка составляет у нас более 1 миллиарда рублей.

«Мы планируем продлить мораторий на повышение арендной платы» Евгений Поболовец:

К слову, раз заговорили про этот указ, а планируется ли продлить его действие? Юрий Чеботарь:

Да, мы сейчас этой темой занимаемся, предложения в правительство уже внесены. Планируем продлить 143-й указ, в том числе предоставить возможность рассрочек, которые были предоставлены, и на следующий год, в том числе возможность по арендным платежам. Мы планируем продлить мораторий на повышение арендной платы. Думаю, это будет существенно для нашего бизнеса, кто арендует площади для своих компаний. Евгений Поболовец:

О каких сроках идет речь? Юрий Чеботарь:

Мы планируем, что все вот эти рассрочки продлятся еще на следующие полгода. Думаю, с учетом второй волны это будет вполне уместно.

Больше всего пандемия сказалась на сфере услуг. Пока эти отрасли не восстановились, но понемногу уже прибавляют Евгений Поболовец:

По итогам года из-за этой коронакризисной ситуации какие отрасли просели и пострадали больше всего? Юрий Чеботарь:

Вы знаете, мы анализируем постоянно. Начиная с начала этой пандемии, все шло волновым путем. Сказалось сначала на одних, потом пошло на других. Благодаря тому, что мы не останавливали предприятия, реальный сектор в виде промышленности, сельского хозяйства, строительства – эти отрасли не просели. Сегодня большинство отраслей в них дает плюс. Больше всего сказалось, конечно, на услужном секторе, сфере услуг. Это в первую очередь туризм, объекты общественного питания. Много пострадало малого бизнеса, занятого в сфере услуг развлечения, те же кинотеатры, театры. На сегодня, конечно, пока эти отрасли не восстановились, но понемногу уже прибавляют. По банкротству мы не замечаем существенных увеличений Евгений Поболовец:

Что нам говорит статистика? Много ли предприятий среднего и малого бизнеса не справились с этой ситуацией? Много банкротств? Юрий Чеботарь:

По сфере банкротства мы не замечаем существенных каких-то увеличений. Мы анализировали, почему. Потому что как раз были приняты эти решения – мы не останавливали, то есть у предприятия появлялся поток выручки для того, чтобы обслуживать свои долги. А там, где они не справлялись, пошли на меры, связанные с отсрочками по таким платежам. В этой сфере мы не видим существенного увеличения предприятий, заходящих в банкротство.

«Продовольственная безопасность выходит на первый план» Евгений Поболовец:

Министерство сельского хозяйства отчиталось о рекордном урожае. Но часто приходится слышать мнение, что Беларусь, может быть, даже и зря настолько большое внимание уделяет сельскому хозяйству. Может, надо развивать другие какие-то направления. На ваш взгляд, в XXI веке действительно ли необходимо настолько пристальное внимание уделять именно сельскому хозяйству? Юрий Чеботарь:

Многие заговорили о том, что продовольственная безопасность выходит на первый план. Страны многие задумались, что надо думать о том, как поддерживать и наращивать свою продовольственную безопасность, в том числе производство собственной сельхозпродукции. У нас отрасль сельского хозяйства действительно достаточно развита. Но самое главное, что с этой отраслью развита еще отрасль переработки. Если вместе рассматривать эти две отрасли, то это почти 20 % нашего валового внутреннего продукта, а это немало. Самое главное, что мы экспортируем более 20 % как раз продукции – не сельхозпродукции, а продукции ее переработки, и это важно. Наша продукция узнаваема. За то время, когда такие целевые задачи мы поставили, экспорт вырос в 1,6 раза. Самое главное, что мы ставим глобальные задачи на будущее. Надо доходить до уровня 7 миллиардов долларов США по экспорту. Я думаю, все предпосылки у нас в будущей пятилетке для этого есть.