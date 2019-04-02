«Нет элементарного порядка». Президент требует от губернаторов чёткий план действий по проведению посевной

Новости Беларуси. К началу весенне-полевых работ подготовились плохо. На совещании по региональному развитию, Александр Лукашенко раскритиковал руководство областей за проблемное начало посевной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил, что в Беларуси достаточно высокий уровень развития агропромышленного комплекса для того, чтобы качественно работать в любых погодных условиях. Президент Беларуси назначил нового министра сельского хозяйства и продовольствия От губернаторов Президент требует четкий план действий по проведению посевной компании. Хозяйства должны быть обеспечены техникой, топливом, удобрением и семенами. В этом году любые провалы не допустимы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларуси: :

Меня беспокоит и настораживает то, что местами в проведении полевых работ нет элементарного порядка. Я хочу, чтобы губернаторы и вся вертикаль власти сделали соответствующие выводы из событий в Могилевской области и других регионах. Регионы из рук вон плохо подготовлены к этой кампании. Видите ли весна рано пришла, не раскачались.

Как докладывают Генеральная прокуратура и МВД, перед началом посевных работ 503 единицы техники находились в нерабочем состоянии и не подлежат восстановлению. Ну, дай бог, чтобы только 503. Полторы тысячи единиц не прошли техосмотр. Дай бог, чтобы это была единственная наша беда, что они просто не прошли техосмотр. Более трех тысяч машин и агрегатов списаны, до сих пор не сданы на металлолом и валяются, как это было в Могилевской области, где попало, трудно сказать, где они валяются, вы все это видели.

В некоторых хозяйствах в период основных работ тракторов и комбайнов под забором не меньше, чем в поле. Как это выглядит в жизни, вы видели в «Купаловском». И как хранится дорогущая техника, вы тоже видели. Ведь тысячи раз было сказано: импортная дорогостоящая техника не должна быть в хозяйстве, где вообще не умеют сеять и убирать. Зачем вы ее туда отдаете? Леонид Анфимов: В агрохолдинге «Купаловское» остро обозначились недоработки местной вертикали власти Отдельное внимание – соблюдению регламентов и нормативов. Я не единожды, каждый день говорю, талдычу о безусловном соблюдении технологий. Это касается всех сфер и отраслей, особенно сельского хозяйства.