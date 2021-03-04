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Несмотря на пандемию. Сколько человек отдохнули в белорусских агроусадьбах в 2020 году?

04 марта 2021 16:05
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Новости Беларуси. Наиболее популярными странами для отдыха за рубежом у белорусов в 2020 году были Египет и Турция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Белстата, на долю этих стран пришлось 68 % всех организованных выездов за пределы страны.

Несмотря на пандемию. Сколько человек отдохнули в белорусских агроусадьбах в 2020 году?-1

Среди иностранных туристов, которые посетили Беларусь, по-прежнему основную часть составляют россияне – 64 %. Среди остальных стран мира лидерами по числу посещений нашей страны стали Польша, Литва, Латвия, Германия.

Несмотря на пандемию. Сколько человек отдохнули в белорусских агроусадьбах в 2020 году?-4

Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Беларуси в 2020 году составила 6 дней. Услугами агроусадеб воспользовались почти полмиллиона человек. Этот сегмент внутреннего туризма меньше всего пострадал от коронавируса за счет эффекта замещения. Количество туристов снизилось всего на 15 % по сравнению с 2019-м – для такого сложного года это даже неплохо.

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# Коронавирус # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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