Несмотря на пандемию. Сколько человек отдохнули в белорусских агроусадьбах в 2020 году?

Новости Беларуси. Наиболее популярными странами для отдыха за рубежом у белорусов в 2020 году были Египет и Турция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Белстата, на долю этих стран пришлось 68 % всех организованных выездов за пределы страны.

Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Беларуси в 2020 году составила 6 дней. Услугами агроусадеб воспользовались почти полмиллиона человек. Этот сегмент внутреннего туризма меньше всего пострадал от коронавируса за счет эффекта замещения. Количество туристов снизилось всего на 15 % по сравнению с 2019-м – для такого сложного года это даже неплохо.