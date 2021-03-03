Начался приём заявок на конкурс «Лучший экспортёр 2020 года». Любая компания может заявить о себе

Новости Беларуси. Стимулировать развитие экспортно ориентированного производства и повышать престиж отечественных производителей на мировом рынке. Дан старт приему заявок на участие в конкурсе «Лучший экспортер года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Любая компания может заявить о себе как об успешной и стабильно развивающейся.

Показательно, что экспортные перевозки грузов по Белорусской железной дороге с начала года увеличились на 29 % по сравнению с аналогичным периодом 2020-го – до без малого 8 миллионов тонн.