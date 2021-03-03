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Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на потребительские нужды

03 марта 2021 18:05
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Новости Беларуси. Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на потребительские нужды сроком до 5 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на потребительские нужды-1

Подать заявку на кредит физлицам можно как в отделении банка, так и дистанционно на сайте, с помощью М-банкинга, контакт-центра и инфокиоска. При этом по кредиту для приобретения товаров белорусских производителей Беларусбанк сохранил процентную ставку на уровне ставки рефинансирования Нацбанка, увеличенной на 3,5 процентных пункта.

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# Кредиты Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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