Новости экономики за 03.03.2021

Петербургский нефтяной терминал в 2021 году готов принять 810 тысяч тонн белорусских нефтепродуктов в рамках межправительственного соглашения между странами. В конкурентной борьбе за белорусский экспорт Петербургский нефтяной терминал сделает упор на тарифные ставки и гибкий подход по приему разных нефтепродуктов.

Новости Беларуси. Как российские нефтяные терминалы конкурируют за белорусский экспорт? Как египетская компания собирается стать крупнейшим импортером белорусской лесопродукции?

Межправительственное соглашение предусматривает максимальные тарифы на перевалку белорусских нефтепродуктов в морских российских терминалах от 10 до 15 долларов за тонну. Размер тарифа зависит от вида нефтепродукта и не будет превышать установленную величину до 2023 года.

Официальные Минск и Москва 16 февраля подписали соглашение о поставках белорусских нефтепродуктов через российские порты на Балтике. На 2021 год согласованы поставки 3,5 миллиона тонн нефтепродуктов. Всего до конца 2023 года таким образом на экспорт может уйти без малого 10 миллионов тонн нефтепродуктов.

Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на потребительские нужды

ПЕРВУЮ СДЕЛКУ С КОМПАНИЕЙ ИЗ ЕГИПТА СОВЕРШИЛИ НА БУТБ

Первую сделку по экспорту белорусских товаров в Египет совершили на Белорусской универсальной товарной бирже. По итогам биржевых торгов египетская компания закупила пробную партию отечественных пиломатериалов. До этого компании из Египта сделок на БУТБ не совершали.

В планах руководства компании стать крупнейшим импортером белорусской лесопродукции в Египет, а в перспективе и другие страны Северной Африки. Первый шаг в этом направлении уже сделан.

Начался приём заявок на конкурс «Лучший экспортёр 2020 года». Любая компания может заявить о себе

БЕЛОРУССКИЕ КОМПАНИИ ЗАКЛЮЧИЛИ МИЛЛИОННЫЕ КОНТРАКТЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ В ДУБАЕ

Экспорт в плюсе. Белорусские предприятия подписали контракты на 7 миллионов долларов на крупнейшей продовольственной выставке в Дубае. 25 компаний пищевой отрасли представили мясную и молочную продукцию, изделия из мяса птицы и яиц, бакалею и кондитерские изделия.

Если разобрать географию галереи вкусов с пометкой «Сделано в Беларуси», то в Арабских Эмиратах впервые распробуют сливочное масло высокой жирности, а йеменских дилеров заинтересовало молоко. Компании из Бангладеш и Ганы оценили сгущенку, а представители ливийской делегации – концентрированное молоко без сахара.