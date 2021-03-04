Новости экономики за 04.03.2021

Новости Беларуси. Как преимущества белорусской биржевой площадки оценили китайские бизнесмены? Как туристическая отрасль пережила непростой ковидный год? И кто лидирует в рейтинге стран по продовольственной безопасности? Об этом и не только в панораме делового мира Наталья Надольская. БЕЛАРУСЬ УЛУЧШИЛА СВОИ ПОЗИЦИИ В ГЛОБАЛЬНОМ ИНДЕКСЕ ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Беларусь улучшила свои позиции в Глобальном индексе продовольственной безопасности, который уже в девятый раз подготовили аналитики The Economist Intelligence Unit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках рейтинга исследователи оценивают страны по четырем критериям: доступность продуктов питания, их наличие, качество и безопасность, а также разнообразие природных ресурсов и их устойчивость. Несмотря на пандемию. Сколько человек отдохнули в белорусских агроусадьбах в 2020 году? 23-е место из 118 стран мира. Беларусь набрала 73 балла из 100. По мнению составителей рейтинга, у стран, набравших более 60 баллов, уровень продовольственной безопасности высокий, а у государств более чем с 80 баллами – очень высокий. В категорию последних входят только две страны – Финляндия и Ирландия. НА БУТБ АККРЕДИТОВАЛАСЬ 5-ТЫСЯЧНАЯ КОМПАНИЯ-НЕРЕЗИДЕНТ На БУТБ аккредитовалась 5-тысячная компания-нерезидент. Китайское торгово-производственное предприятие планирует использовать биржевую площадку для поставок в Беларусь металлопроката и других изделий из черных металлов.

Из всех вариантов освоения белорусского рынка китайские бизнесмены выбрали именно биржевую площадку, прежде всего из-за возможности оперативно получить доступ к предприятиям промышленного и энергетического сектора. Время – ценнейший ресурс в любом бизнесе, а тем более в международной торговле, когда от скорости выхода на новый рынок нередко зависит та доля, на которую можно претендовать.

По темпам роста объемов биржевых сделок Китай по итогам первых двух месяцев года превзошел почти все основные рынки, с которыми Беларусь в настоящее время ведет биржевую торговлю. АВСТРАЛИЙСКАЯ АВИАКОМПАНИЯ ПРОДАЕТ БИЛЕТЫ БЕЗ ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ «Полеты в никуда» без пункта назначения запустила австралийская авиакомпания. Купив билет в эконом-класс минимум за 700 долларов, пассажир даже не знает, куда приземлится самолет.