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Новости экономики за 04.03.2021

04 марта 2021 16:36
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Новости Беларуси. Как преимущества белорусской биржевой площадки оценили китайские бизнесмены? Как туристическая отрасль пережила непростой ковидный год? И кто лидирует в рейтинге стран по продовольственной безопасности?

Об этом и не только в панораме делового мира Наталья Надольская.

БЕЛАРУСЬ УЛУЧШИЛА СВОИ ПОЗИЦИИ В ГЛОБАЛЬНОМ ИНДЕКСЕ ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Беларусь улучшила свои позиции в Глобальном индексе продовольственной безопасности, который уже в девятый раз подготовили аналитики The Economist Intelligence Unit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 04.03.2021-1

В рамках рейтинга исследователи оценивают страны по четырем критериям: доступность продуктов питания, их наличие, качество и безопасность, а также разнообразие природных ресурсов и их устойчивость.  

Несмотря на пандемию. Сколько человек отдохнули в белорусских агроусадьбах в 2020 году?  

23-е место из 118 стран мира. Беларусь набрала 73 балла из 100. По мнению составителей рейтинга, у стран, набравших более 60 баллов, уровень продовольственной безопасности высокий, а у государств более чем с 80 баллами – очень высокий. В категорию последних входят только две страны – Финляндия и Ирландия.

НА БУТБ АККРЕДИТОВАЛАСЬ 5-ТЫСЯЧНАЯ КОМПАНИЯ-НЕРЕЗИДЕНТ

На БУТБ аккредитовалась 5-тысячная компания-нерезидент. Китайское торгово-производственное предприятие планирует использовать биржевую площадку для поставок в Беларусь металлопроката и других изделий из черных металлов.

Новости экономики за 04.03.2021-4

Из всех вариантов освоения белорусского рынка китайские бизнесмены выбрали именно биржевую площадку, прежде всего из-за возможности оперативно получить доступ к предприятиям промышленного и энергетического сектора.

Время – ценнейший ресурс в любом бизнесе, а тем более в международной торговле, когда от скорости выхода на новый рынок нередко зависит та доля, на которую можно претендовать.

Новости экономики за 04.03.2021-7

По темпам роста объемов биржевых сделок Китай по итогам первых двух месяцев года превзошел почти все основные рынки, с которыми Беларусь в настоящее время ведет биржевую торговлю.

АВСТРАЛИЙСКАЯ АВИАКОМПАНИЯ ПРОДАЕТ БИЛЕТЫ БЕЗ ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ

«Полеты в никуда» без пункта назначения запустила австралийская авиакомпания. Купив билет в эконом-класс минимум за 700 долларов, пассажир даже не знает, куда приземлится самолет.

Новости экономики за 04.03.2021-10

Цель таких загадочных авиарейсов – привлечь туристов на внутренние рейсы в период пандемии коронавируса. Предположительно, границы Австралии будут закрыты до 2022 года, поэтому такие полеты понравятся тем, кто соскучился по путешествиям.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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