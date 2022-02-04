Нефть заметно подорожала. С чем это может быть связано?

Нефть марки Brent впервые с октября 2014 года торгуется выше 92 долларов за баррель. Это цена апрельских фьючерсов на бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не так давно подорожание было по мартовским поставкам. Это семилетний рекорд. Рост цен может быть связан с уменьшением запасов нефти в Америке. Также на нефтяные цены давит политика повышения ставки Федерального резерва – на 0,5 %, хотя обычно шаг повышения не более 0,25 процентного пункта. Рост цен в Америке побил 40-летний рекорд.