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Нефть заметно подорожала. С чем это может быть связано?

04 февраля 2022 15:53
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Нефть марки Brent впервые с октября 2014 года торгуется выше 92 долларов за баррель. Это цена апрельских фьючерсов на бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Нефть заметно подорожала. С чем это может быть связано? -1

Не так давно подорожание было по мартовским поставкам. Это семилетний рекорд. Рост цен может быть связан с уменьшением запасов нефти в Америке. Также на нефтяные цены давит политика повышения ставки Федерального резерва – на 0,5 %, хотя обычно шаг повышения не более 0,25 процентного пункта. Рост цен в Америке побил 40-летний рекорд.  

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# Добыча нефти # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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