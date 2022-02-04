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БелЖД восстановила сервис онлайн-продажи проездных билетов

04 февраля 2022 15:49
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Новости Беларуси. Белорусская железная дорога восстановила сервис онлайн-продажи проездных билетов на поезда городского и регионального сообщения экономкласса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

БелЖД восстановила сервис онлайн-продажи проездных билетов-1

С 24 января технические сбои присутствовали и при попытке получить доступ к справочным ресурсам на сайте БелЖД. В этот период купить или вернуть билет, в том числе и электронный, оформленный до сбоя, можно было только в железнодорожных кассах. Неполадки устранены.  

Больше новостей экономики за 4 февраля читайте здесь.  

# Белорусская железная дорога # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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