БелЖД восстановила сервис онлайн-продажи проездных билетов

Новости Беларуси. Белорусская железная дорога восстановила сервис онлайн-продажи проездных билетов на поезда городского и регионального сообщения экономкласса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 24 января технические сбои присутствовали и при попытке получить доступ к справочным ресурсам на сайте БелЖД. В этот период купить или вернуть билет, в том числе и электронный, оформленный до сбоя, можно было только в железнодорожных кассах. Неполадки устранены.