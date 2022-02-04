Новости экономики за 04.02.2022

Новости Беларуси. Как биржевой механизм торговли повысит эффективность работы белорусских сельхозорганизаций на рынках стран ближнего и дальнего зарубежья? Что позволит белорусским перевозчикам выгодно пополнить парк высокоэкологичной техникой? Какие прогнозы относительно валютной выручки изучили в министерстве экономики? С деловым обзором дня Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ. МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ РАССЧИТЫВАЕТ НА ВАЛЮТНУЮ ВЫРУЧКУ В 53 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ ДО КОНЦА ГОДА

Министерство экономики рассчитывает на валютную выручку в 2022 году в 53 миллиарда долларов. Достижение такого уровня возможно, поскольку мировая экономика в целом адаптировалась к коронавирусу: растут производства, осваиваются освободившиеся ниши, перестраиваются логистические цепочки. В планах увеличить поставки на экспорт товаров и услуг на 6,3 %. Комментируя рост белорусской экономики, в профильном ведомстве отметили, что достигнуть 2,3 % помог внешний спрос, которым бизнес и предприятия успешно воспользовались. Сальдо внешней торговли сложилось положительным – рекордные 4 миллиарда долларов. БЕЛОРУССКИЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ СМОГУТ ВЫГОДНО ПОПОЛНИТЬ ПАРК ВЫСОКОЭКОЛОГИЧНОЙ ТЕХНИКОЙ

Белорусские перевозчики смогут выгодно пополнить парк высокоэкологичной техникой. Официально опубликован указ, который отменяет НДС на ввоз грузовых автомобилей экологического класса 6, произведенные не более года назад. Льгота дается ИП и юрлицам. Такие преференции позволят отечественным перевозчикам приобрести технику, соответствующую высоким требованиям экологических стандартов, что необходимо для перевозок по территориям стран Европейского союза. МЯСО-МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ СТАЛА НОВЫМ БРОКЕРОМ БУТБ

Мясо-молочная компания, официальный экспортер Минсельхозпрода, стала брокером БУТБ. В новом статусе предприятие планирует не только привлекать на биржевую площадку продавцов и покупателей молока, сыров, творога, мяса крупного рогатого скота и птицы, но и оказывать услуги в сфере логистики и контроля качества. Объединение усилий с БУТБ повысит эффективность работы белорусских сельхозорганизаций на рынках стран ближнего и дальнего зарубежья и будет способствовать расширению географии продаж. БелЖД восстановила сервис онлайн-продажи проездных билетов (здесь подробности). АКЦИИ КОМПАНИИ META РУХНУЛИ НА 26 %

Состояние основателя Meta уменьшилось сразу на 29 миллиардов долларов. Акции же самой компании рухнули на 26 %. На падение ценных бумаг повлияли данные о том, что количество ежедневных пользователей социальной сети Facebook снизилось впервые за всю ее историю. Также трейдеров не впечатлил прогноз Meta на 2022-й, который оказался хуже ожиданий. Нефть заметно подорожала. С чем это может быть связано – читайте здесь.