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Новости экономики за 04.02.2022

04 февраля 2022 15:58
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Новости Беларуси. Как биржевой механизм торговли повысит эффективность работы белорусских сельхозорганизаций на рынках стран ближнего и дальнего зарубежья? Что позволит белорусским перевозчикам выгодно пополнить парк высокоэкологичной техникой? Какие прогнозы относительно валютной выручки изучили в министерстве экономики?  

С деловым обзором дня Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ РАССЧИТЫВАЕТ НА ВАЛЮТНУЮ ВЫРУЧКУ В 53 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ ДО КОНЦА ГОДА  

Новости экономики за 04.02.2022-1

Министерство экономики рассчитывает на валютную выручку в 2022 году в 53 миллиарда долларов. Достижение такого уровня возможно, поскольку мировая экономика в целом адаптировалась к коронавирусу: растут производства, осваиваются освободившиеся ниши, перестраиваются логистические цепочки. В планах увеличить поставки на экспорт товаров и услуг на 6,3 %. Комментируя рост белорусской экономики, в профильном ведомстве отметили, что достигнуть 2,3 % помог внешний спрос, которым бизнес и предприятия успешно воспользовались. Сальдо внешней торговли сложилось положительным – рекордные 4 миллиарда долларов.  

БЕЛОРУССКИЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ СМОГУТ ВЫГОДНО ПОПОЛНИТЬ ПАРК ВЫСОКОЭКОЛОГИЧНОЙ ТЕХНИКОЙ  

Новости экономики за 04.02.2022-4

Белорусские перевозчики смогут выгодно пополнить парк высокоэкологичной техникой. Официально опубликован указ, который отменяет НДС на ввоз грузовых автомобилей экологического класса 6, произведенные не более года назад. Льгота дается ИП и юрлицам. Такие преференции позволят отечественным перевозчикам приобрести технику, соответствующую высоким требованиям экологических стандартов, что необходимо для перевозок по территориям стран Европейского союза.  

МЯСО-МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ СТАЛА НОВЫМ БРОКЕРОМ БУТБ  

Новости экономики за 04.02.2022-7

Мясо-молочная компания, официальный экспортер Минсельхозпрода, стала брокером БУТБ. В новом статусе предприятие планирует не только привлекать на биржевую площадку продавцов и покупателей молока, сыров, творога, мяса крупного рогатого скота и птицы, но и оказывать услуги в сфере логистики и контроля качества. Объединение усилий с БУТБ повысит эффективность работы белорусских сельхозорганизаций на рынках стран ближнего и дальнего зарубежья и будет способствовать расширению географии продаж.  

БелЖД восстановила сервис онлайн-продажи проездных билетов (здесь подробности).  

АКЦИИ КОМПАНИИ META РУХНУЛИ НА 26 %  

Новости экономики за 04.02.2022-10

Состояние основателя Meta уменьшилось сразу на 29 миллиардов долларов. Акции же самой компании рухнули на 26 %. На падение ценных бумаг повлияли данные о том, что количество ежедневных пользователей социальной сети Facebook снизилось впервые за всю ее историю. Также трейдеров не впечатлил прогноз Meta на 2022-й, который оказался хуже ожиданий.  

Нефть заметно подорожала. С чем это может быть связано – читайте здесь.  

Новости экономики за 04.02.2022-13

И напоследок официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Доллар подешевел. Евро и российский рубль подорожали.  

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Марк Цукерберг # Фотофакт

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