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«Не ошибиться ни в коем случае». Как теперь будут спасать экономику Оршанского района?

21 августа 2018 19:45
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Новости Беларуси. Масштабная работа над ошибками предстоит в Оршанском регионе. И это будет серьезный экзамен для местной власти, руководителей предприятий и обновленного состава правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не ошибиться ни в коем случае». Как теперь будут спасать экономику Оршанского района?-1

Два года назад было принято решение о социально-экономической «перезагрузке» этого района. Он должен был стать эталонным для других регионов страны. Однако практически все поручения Президента оказались не выполненными, а на предприятиях города царила бесхозяйственность.

Каждое четвертое поручение Президента провалено. Репортаж СТВ о рабочей поездке Александра Лукашенко в Оршанский район

«Не ошибиться ни в коем случае». Как теперь будут спасать экономику Оршанского района?-4

После этого последовали кадровые перестановки в правительстве и местной власти.

Новое правительство в Беларуси. Все кадровые перестановки в одном материале

Что сегодня происходит в 120-тысячном городе и его окрестностях? Каким будущее своей малой родины видят жители района? Подробности в видеоматериале Анастасии Бут.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Анастасия Бут # Фотофакт

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