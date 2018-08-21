«Не ошибиться ни в коем случае». Как теперь будут спасать экономику Оршанского района?

Новости Беларуси. Масштабная работа над ошибками предстоит в Оршанском регионе. И это будет серьезный экзамен для местной власти, руководителей предприятий и обновленного состава правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два года назад было принято решение о социально-экономической «перезагрузке» этого района. Он должен был стать эталонным для других регионов страны. Однако практически все поручения Президента оказались не выполненными, а на предприятиях города царила бесхозяйственность. Каждое четвертое поручение Президента провалено. Репортаж СТВ о рабочей поездке Александра Лукашенко в Оршанский район