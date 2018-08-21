Новости экономики за 21.08.2018

Новости Беларуси. Почему растет спрос на арендное жилье в столице? И как инвестиции немецкого производителя мебели обеспечат рабочие места белорусам? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые за четыре недели снизились цены на первичном рынке жилья Минска Аренда жилья в Минске: какие квартиры пользуются спросом

ТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ Великобритания вошла в тройку важнейших торговых партнеров Беларуси: рост товарооборота в первом полугодии почти на 30 %. Британия, являющаяся крупнейшим покупателем белорусских нефтепродуктов, заняла первое место среди стран, с которыми в этом периоде у Беларуси было положительное сальдо. Десятка важнейших торговых партнеров стабильна: Россия и Украина по-прежнему занимают первое и второе места, также в списке страны Евросоюза, Китай и Турция.