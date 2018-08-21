Новости экономики за 21.08.2018

Новости Беларуси. Почему растет спрос на арендное жилье в столице? И как инвестиции немецкого производителя мебели обеспечат рабочие места белорусам? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впервые за четыре недели снизились цены на первичном рынке жилья Минска
Аренда жилья в Минске: какие квартиры пользуются спросом
ТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
Великобритания вошла в тройку важнейших торговых партнеров Беларуси: рост товарооборота в первом полугодии почти на 30 %. Британия, являющаяся крупнейшим покупателем белорусских нефтепродуктов, заняла первое место среди стран, с которыми в этом периоде у Беларуси было положительное сальдо. Десятка важнейших торговых партнеров стабильна: Россия и Украина по-прежнему занимают первое и второе места, также в списке страны Евросоюза, Китай и Турция.
ОТКРЫТЫ НОВЫЕ РЫНКИ
Белорусский металлургический завод за полгода поставил за рубеж продукции на 600 миллионов долларов. Экспорт вырос почти на треть. Удалось увеличить продажи на внешних рынках, несмотря на меры некоторых стран по защите своих производств от конкурентов. В 2018 году значительно расширилась и география поставок: открыты рынки шести новых стран, в том числе Гватемалы, Коста-Рики и Судана. Металлопродукции в новые страны отгрузили почти на 11 миллионов долларов.
Немецкий инвестор вложит 20 миллионов евро в мебельное производство в Ивацевичах