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Каждое четвертое поручение Президента провалено. Репортаж СТВ о рабочей поездке Александра Лукашенко в Оршанский район

19 августа 2018 17:07
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко обновил руководство правительства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко поручил поднять с колен Оршанский инструментальный завод

Каждое четвертое поручение Президента провалено. Репортаж СТВ о рабочей поездке Александра Лукашенко в Оршанский район-1

Новый премьер-министр – Сергей Румас, экс-глава Банка развития. Первый вице-премьер – Александр Турчин, ранее возглавлявший аппарат Совмина и Совет по развитию предпринимательства. Заместителями премьер-министра назначены Владимир Кухарев, который будет курировать сферы строительства, ЖКХ и транспорта, Игорь Ляшенко – в его зоне ответственности топливно-энергетический комплекс и промышленность, Игорь Петришенко – он будет отвечать за здравоохранение, образование, культуру, спорт. Также новых руководителей получили четыре министерства и Государственный военно-промышленный комитет.

Каждое четвертое поручение Президента провалено. Репортаж СТВ о рабочей поездке Александра Лукашенко в Оршанский район-4

Александр Лукашенко потребовал внести предложения по заменам в руководстве правительства

Причина таких кадровых решений – волокита и безответственность, которые стали краеугольным камнем работы прошлого руководства правительства, а также игнорирование поручений Президента. Причем на системной основе.

Каждое четвертое поручение Президента провалено. Репортаж СТВ о рабочей поездке Александра Лукашенко в Оршанский район-7

Александр Лукашенко негативно оценил работу нескольких предприятий Витебской области. Репортаж СТВ о рабочей поездке Президента

Рабочая поездка главы государства в Оршанский район стала всего лишь последней каплей, переполнившей чашу терпения. Ведь полтора года назад именно Оршанский район, один из самых проблемных в стране, был определен главой государства как регион, который должен стать примером развития других средних городов в стране.

Каждое четвертое поручение Президента провалено. Репортаж СТВ о рабочей поездке Александра Лукашенко в Оршанский район-10

А для этого должна была быть налажена системная работа. Инспекция на оршанские предприятия показала: правительство задачу провалило. В результате мы потеряли полтора года.

Состояние Оршанского района как лакмусовая бумажка. Почему Президент принял жесткие решения в отношении отдельных чиновников?

Каждое четвертое поручение Президента провалено. Репортаж СТВ о рабочей поездке Александра Лукашенко в Оршанский район-13

А ведь решения по развитию Оршанского района принимались согласованно – ответственные – правительство не возражало. Поручения были совершенно конкретные, а не из разряда «поди туда, не знаю куда». Даже цифра точная – 126. Провалено каждое четвертое. Практически на каждом крупном мероприятии Президент так или иначе, но касался темы развития Оршанского района. Мол, не подведите. Но в итоге подвели – это мягко сказано.

Доказательства – в видеоматериале Евгения Горина.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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