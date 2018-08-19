Каждое четвертое поручение Президента провалено. Репортаж СТВ о рабочей поездке Александра Лукашенко в Оршанский район

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко обновил руководство правительства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко поручил поднять с колен Оршанский инструментальный завод

Новый премьер-министр – Сергей Румас, экс-глава Банка развития. Первый вице-премьер – Александр Турчин, ранее возглавлявший аппарат Совмина и Совет по развитию предпринимательства. Заместителями премьер-министра назначены Владимир Кухарев, который будет курировать сферы строительства, ЖКХ и транспорта, Игорь Ляшенко – в его зоне ответственности топливно-энергетический комплекс и промышленность, Игорь Петришенко – он будет отвечать за здравоохранение, образование, культуру, спорт. Также новых руководителей получили четыре министерства и Государственный военно-промышленный комитет.

Александр Лукашенко потребовал внести предложения по заменам в руководстве правительства Причина таких кадровых решений – волокита и безответственность, которые стали краеугольным камнем работы прошлого руководства правительства, а также игнорирование поручений Президента. Причем на системной основе.

Александр Лукашенко негативно оценил работу нескольких предприятий Витебской области. Репортаж СТВ о рабочей поездке Президента Рабочая поездка главы государства в Оршанский район стала всего лишь последней каплей, переполнившей чашу терпения. Ведь полтора года назад именно Оршанский район, один из самых проблемных в стране, был определен главой государства как регион, который должен стать примером развития других средних городов в стране.

А для этого должна была быть налажена системная работа. Инспекция на оршанские предприятия показала: правительство задачу провалило. В результате мы потеряли полтора года. Состояние Оршанского района как лакмусовая бумажка. Почему Президент принял жесткие решения в отношении отдельных чиновников?