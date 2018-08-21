Впервые за четыре недели снизились цены на первичном рынке жилья Минска

Новости Беларуси. Средняя цена квартир в новостройках Минска опустилась за минувшую неделю на 0,2 % и составила меньше 2500 рублей за метр квадратный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На смену июньскому и июльскому застою пришел августовский рост предложений. Продавцы переждали курсовые колебания и с новыми силами вышли на рынок. За последние четыре недели в базу предложений добавилось более 500 квартир.

Наиболее ощутимый приток отмечен в сегменте однокомнатных. Предложение квартир с двумя, тремя и четырьмя комнатами также увеличилось.