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Впервые за четыре недели снизились цены на первичном рынке жилья Минска

21 августа 2018 17:25
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Новости Беларуси. Средняя цена квартир в новостройках Минска опустилась за минувшую неделю на 0,2 % и составила меньше 2500 рублей за метр квадратный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На смену июньскому и июльскому застою пришел августовский рост предложений. Продавцы переждали курсовые колебания и с новыми силами вышли на рынок. За последние четыре недели в базу предложений добавилось более 500 квартир.

Наиболее ощутимый приток отмечен в сегменте однокомнатных. Предложение квартир с двумя, тремя и четырьмя комнатами также увеличилось.

Больше новостей экономики за 21 августа здесь.

# Недвижимость в Минске # Экономика

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