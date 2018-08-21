Аренда жилья в Минске: какие квартиры пользуются спросом

Новости Беларуси. В августе традиционно вырастает спрос на арендное жилье: иностранцы и студенты толкают рынок вверх – в общежитиях вузов мест для всех не хватает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отремонтированные квартиры в хорошем районе за адекватную цену разлетаются буквально за часы. Востребованы однокомнатные и двухкомнатные, но наибольшей популярностью пользуются «однушки» в ценовом диапазоне от 300 до 500 рублей.