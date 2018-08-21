Аренда жилья в Минске: какие квартиры пользуются спросом

Новости Беларуси. В августе традиционно вырастает спрос на арендное жилье: иностранцы и студенты толкают рынок вверх – в общежитиях вузов мест для всех не хватает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отремонтированные квартиры в хорошем районе за адекватную цену разлетаются буквально за часы. Востребованы однокомнатные и двухкомнатные, но наибольшей популярностью пользуются «однушки» в ценовом диапазоне от 300 до 500 рублей.
Вадим Тачкин, эксперт в сфере недвижимости:
Последнее время наметилась тенденция аренды жилья вскладчину. То есть несколько человек арендуют большую квартиру и проживают там по комнатам. Вторая крайняя точка – это как раз маленькие по площади квартиры, которые не всегда высокие по качеству, но доступные по цене.
Рост цен на арендное жилье все-таки сезонный, спрос определяет предложение. А вот уже с середины сентября – начала октября спрос на квартиры в столице падает: большинство студентов заселяется, стоимость арендного жилья снижается.
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