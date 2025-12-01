Им надо помочь дожить до возраста созидания – главврач минской БСМП о том, как читала лекцию медикам в Африке
Большая командировка Президента Беларуси. Какие гавани ожидают торговые корабли из нашей страны? Чем особенно межконтинентальное турне главы государства и какой интерес вызывает Африка? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили обстановку на внешнем контуре.
Ольга Светлицкая, главный врач БСМП г. Минска, заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии с курсом повышения квалификации и переподготовки БГМУ, доктор медицинских наук:
Нас очень ждали. Когда мы туда вылетали, меня предупреждали. Мы вылетали с курсом лекций по пяти основным направлениям системы здравоохранения, где мы достигли успеха на международном рынке. Это и акушерская гинекология, и экстренная медицина, и хирургия, и санитарно-эпидемиологические режимы, онкология.
Нас предупреждали, что нас будет ждать 500 человек. Но то количество людей, которое приехало со всей страны, чтобы послушать цикл лекции, превзошло все мои ожидания. Когда я вошла в зал, там было человек 700-800. Эти все люди сидели так, что если бы летела муха, было бы слышно, что она летела. Они конспектировали, они вступали в дискуссию. И они очень хотели получить эти знания, потому что они понимают, что они развивающаяся страна и им надо помочь выжить на самом деле.
Ольга Светлицкая:
Вдумайтесь, медиана возраста в Африке в целом – 19,3 года. Медиана – это то, что делит население пополам. То есть из полутора миллиардов 700-800 тысяч – моложе 19 лет. А возраст зрелости, когда можно управлять, созидать, наступает ближе к 40-50 годам.
А у них это небольшая часть населения. И чтобы развивать и даже экономически развивать связи, надо дать возможность им выжить в этой стране, дожить до этого возраста созидания. И они очень ждали, они хотели.
К моему удивлению, 95 % населения – это читающие люди, с книжками. Они приехали в таких костюмах – мое сердце радовалось. У них такие погончики, они все были в накрахмаленных рубашечках, они строем туда заходили, им хотелось знать. Кусочек моего сердца там остался. Я хочу туда вернуться и дочитать свои лекции.
Что Беларуси дает дружба со странами Африки? Ответила депутат Палаты представителей.