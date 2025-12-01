Им надо помочь дожить до возраста созидания – главврач минской БСМП о том, как читала лекцию медикам в Африке

Ольга Светлицкая, главный врач БСМП г. Минска, заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии с курсом повышения квалификации и переподготовки БГМУ, доктор медицинских наук:

Нас очень ждали. Когда мы туда вылетали, меня предупреждали. Мы вылетали с курсом лекций по пяти основным направлениям системы здравоохранения, где мы достигли успеха на международном рынке. Это и акушерская гинекология, и экстренная медицина, и хирургия, и санитарно-эпидемиологические режимы, онкология.

Нас предупреждали, что нас будет ждать 500 человек. Но то количество людей, которое приехало со всей страны, чтобы послушать цикл лекции, превзошло все мои ожидания. Когда я вошла в зал, там было человек 700-800. Эти все люди сидели так, что если бы летела муха, было бы слышно, что она летела. Они конспектировали, они вступали в дискуссию. И они очень хотели получить эти знания, потому что они понимают, что они развивающаяся страна и им надо помочь выжить на самом деле.