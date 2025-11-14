Изменения в столичный бюджет внесены на 15-й сессии Мингорсовета. Такие корректировки проводятся на протяжении всего года в соответствии с доходами столицы и их перераспределением. Так, увеличение финансирования отрасли ЖКХ в течение 2025-го составило около 40 %. Принято решение добавить средства на художественно-декоративное оформление Минска, текущее содержание и обновление зеленых зон, а также капремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кроме того, будет увеличено финансирование на оплату труда педагогических работников в связи с открытием новых учреждений образования. Появится в столице и больше троллейбусов с увеличенным запасом автономного хода.

Руслан Фурс, председатель Постоянной комиссии по городскому хозяйству, транспорту и связи Минского городского Совета депутатов: Заменить автобусы и вместо них поставить троллейбусы с увеличенным автономным ходом для того, чтобы такие новые микрорайоны, которые у нас открываются, где нет контактной сети, чтобы простой троллейбус мог обслуживать пассажиров, мы заменим этими троллейбусами с увеличенным автономным ходом и электробусами.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Сессия у нас внеплановая, готовимся к итогам, к итоговой декабрьской сессии, на которой будет утвержден бюджет, социально-экономические параметры, отчет о работе за пятилетие предыдущее, поэтому основные все мероприятия впереди.

Кроме этого, проектом решения предусмотрено перераспределение ассигнований между организациями-заказчиками и объектами инвестиционной программы Минска.