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Изменения в столичный бюджет внесены на 15-й сессии Мингорсовета

14 ноября 2025 19:03
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Изменения в столичный бюджет внесены на 15-й сессии Мингорсовета. Такие корректировки проводятся на протяжении всего года в соответствии с доходами столицы и их перераспределением. Так, увеличение финансирования отрасли ЖКХ в течение 2025-го составило около 40 %. Принято решение добавить средства на художественно-декоративное оформление Минска, текущее содержание и обновление зеленых зон, а также капремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Изменения в столичный бюджет внесены на 15-й сессии Мингорсовета-2

Кроме того, будет увеличено финансирование на оплату труда педагогических работников в связи с открытием новых учреждений образования. Появится в столице и больше троллейбусов с увеличенным запасом автономного хода. 

Изменения в столичный бюджет внесены на 15-й сессии Мингорсовета-4

Руслан Фурс, председатель Постоянной комиссии по городскому хозяйству, транспорту и связи Минского городского Совета депутатов:
Заменить автобусы и вместо них поставить троллейбусы с увеличенным автономным ходом для того, чтобы такие новые микрорайоны, которые у нас открываются, где нет контактной сети, чтобы простой троллейбус мог обслуживать пассажиров, мы заменим этими троллейбусами с увеличенным автономным ходом и электробусами.

Изменения в столичный бюджет внесены на 15-й сессии Мингорсовета-6

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Сессия у нас внеплановая, готовимся к итогам, к итоговой декабрьской сессии, на которой будет утвержден бюджет, социально-экономические параметры, отчет о работе за пятилетие предыдущее, поэтому основные все мероприятия впереди.

Кроме этого, проектом решения предусмотрено перераспределение ассигнований между организациями-заказчиками и объектами инвестиционной программы Минска.

# Бюджет Минска # Артем Цуран # Руслан Фурс

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