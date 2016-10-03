Наталья Кочанова: «Предполагается повышение заработной платы работникам бюджетной сферы на 9%»

Новости Беларуси. Рост экономики – восстановить, бюджет оставить социально-ориентированным, а прогнозы Всебелорусского собрания – выполнить обязательно.

Парламентарии 5 созыва завершают свою работу, но перед тем как сдать полномочия, должны принять и одобрить основной финансовый документ на будущий год. Каким будет бюджет и денежно-кредитная политика страны в 2017 – сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На высокой ноте и в приподнятом настроении. В Совете Республики серьёзные люди 3 октября не скупились на радостные эмоции. Через несколько дней полномочия сенаторов и депутатов истекают. Дорогу новому, шестому созыву парламентариев.

По традиции белорусского законотворчества опытные избранники в руки молодых депутатов предают не только карточки для голосования, но и уже готовый документ – бюджет на будущий год.

Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету и финансам:

Подход, который выбран сегодня, базовый сценарий, он действительно взвешенный, реалистичный. Что касается сегодня первоочередных платежей – заработной платы, пенсий, пособий, соответствующих начислений, коммунальных платежей, питание, медикаменты – конечно, это основная задача и они будут обеспечены в полном объёме. Есть рост заработной платы в бюджетной сфере.

За работу над проектом бюджета депутаты взялись ещё весной. Главный экономический документ страны на 2017 год изучали и вне основных чтений. Поэтому проект бюджета приняли в первом чтении.

Евгений Пустовой, СТВ:

Образно говоря, государственный кошелек-2017 будет состоять из двух отсеков. Один – это выплаты по кредитным обязательствам. Второй – это социальны выплаты, зарплаты, финансирование школ, больниц. Всё как обычно, с одной лишь ремаркой: эксперты прогнозируя бюджет-2017, ориентировались на пессимистический сценарий. Но как только появятся дополнительные доходы, их тоже отправят на социальные выплаты.

В любом случае, учителям, врачам и учёным ожидать повышений. И зарплате, и в финансировании их сфер деятельности.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Все статьи, которые предусмотрены в бюджете – это наука, образование, спорт, здравоохранение, они идут с ростом к предыдущему году.

Несомненно, предполагается повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, на 9%.

Поэтому я думаю, что тот бюджет, который сейчас сформирован и который сейчас находится на рассмотрении у депутатов, я думаю, что это оптимальный бюджет, который будет работать на следующий год.

Как будут жить белорусы в 2017 году интересует и сенаторов. После завершения первого заседания заключительной сессии пятого созыва в Совете Республики уже вне регламента встретились с топ-менеджерами экономического блока правительства.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Что касается основного показателя валового внутреннего продукта, он определён – 101,7%. Это немного не в формате пятилетки, потому что базой будет ниже 100% валовой внутренний продукт, как и ожидается. Но мы, безусловно, прогнозируя на 2018, 2019 и 2020 год вот эту недостающая часть прогнозного показателя по валовому внутреннему продукту будет восполнена.

Ещё одна денежная тема – курс рубля. По прогнозам главного банковского регулятора привязка к корзине валют остаётся, упасть к российскому рублю наша валюта может на 3-4%. И это повысит конкурентоспособности наших товаров.

Коммерческие кредиты до 19%, льготные – 12%. И самая ожидаемая новость – рост трудовой пенсии. В 2017 году он будет дважды.

Владимир Шитько, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету и финансам:

Конечно, мы всё-таки старались сохранить полностью те приоритеты, которые были и в 2016 году. То есть полностью обеспечить выплату пенсий в полном объёме. Небольшой рост, скорее всего два раза в год, как мы обычно планируем, будет так постепенно повышаться, 5-6%. Но будет возможность больше – конечно, будем стараться больше выплачивать.

Сейчас парламентариям предстоит самая напряжённая неделя. Подшить документы, подвести итоги.

Например, в Совете Республики уже подсчитали, что за четыре года поработали и одобрили 414 законов.

И половина из них нацелена на развитие экономического потенциала страны.