Основан на реалиях времени: проект бюджета Беларуси на 2017 год рассматривают в Палате представителей

Новости Беларуси. Проект бюджета на будущий год 3 октября рассматривают в Палате представителей. Открывшаяся десятая сессия – завершающая для депутатов пятого созыва. Работу над главным финансовым документом парламентарии начали еще весной. Сегодня в Овальном зале его оценка в первом чтении.

Проект бюджета предусматривает увеличение расходов на здравоохранение, образование и науку. А также средства на выплату материнского капитала.

Как отмечают сами народные избранники, содержание документа основано не на экономических предположениях, а на реалиях времени.

Людмила Добрынина, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету и финансам:

Подход, который выбран сегодня, базовый сценарий действительно взвешенный, реалистичный. То, что касается сегодня первоочередных платежей (заработной платы, пенсий, пособий, соответствующих начислений, коммунальных платежей, питания, медикаментов), конечно, это основная задача, они будут обеспечены в полном объеме. Есть рост заработной платы в бюджетной сфере.