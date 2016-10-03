Александр Лукашенко: обсуждать новую кредитную программу Беларуси с МВФ необходимо прежде всего с учетом интересов народа

Новости Беларуси. Обсуждать новую кредитную программу Беларуси с Международным валютным фондом необходимо прежде всего с учетом интересов белорусского народа. Об этом 3 октября заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам взаимодействия с МВФ.

В качестве примеров глава государства привел требования МВФ по распоряжению госсобственностью и по вопросам повышения тарифов на ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко поинтересовался у правительства относительно готовности к подобным преобразованиям и как они могут отразиться на простых белорусах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы никогда не будем отказываться от государственной собственности, если она нормально функционирует. Более того, мы будем опираться на государственную собственность в связи с тем, что такой народ у нас – более коллективный. Нам в результате предлагается через какой-то промежуток времени не то, что приватизировать все и вся. Вообще отойти от приватизации. Вот какой-то там закон приняли все, и мы этого не касаемся. Я просто хочу вас предупредить, мужики, те, кто ведет эти переговоры: если вы хотите перечеркнуть все, что сделано народом и Президентом за 20 лет, этого не получится. Этим не занимайтесь.

Давно уже набивший оскомину вопрос повышения тарифов жилищно-коммунальных услуг. Я пробовал подойти, размышляя, к этому вопросу с другой стороны. Кто должен платить и может платить, тот должен платить. Хорошо, давайте посмотрим: а кто сможет заплатить по тем тарифам, которые нам сегодня навязываются. С предупреждением, особенно чиновникам и прочим: не повышать зарплату. Читай, точно так будет и в реальном секторе экономики. И не надо прятаться за формулировки «заработал – твое». Нет. При такой политике в ЖКХ кто заплатит больше, чем сейчас? Кто? Рабочий? Нет. Крестьянин? Нет. Учитель? Нет. Врач? Нет. Госслужащий? Нет. Офицер? Нет. А кто? Да, хочется получить дешевых 3 млрд или сколько кредитов. Я тоже за. Но цена в 3 млрд долларов совершенна неподъемная для нас и несправедливая по отношению к народу. И перечеркивает всю политику, которую мы проводили до сих пор. Знаю, что в правительстве у некоторых людей бытует мнение, что обязательно реформа, реформа, реформа. Я уже тысячу раз говорил: все реформы мы провели. Мы совершенствуем то, что сегодня у нас есть. Если вы хотите в период кризиса все сломать, этого не будет.