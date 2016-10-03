Экономические перспективы Беларуси и Молдовы: совместный бизнес-форум открылся 3 октября в Кишиневе

Новости Беларуси. Экономические перспективы Беларуси и Молдовы обсуждают 3 октября в Кишиневе. Там открылся совместный бизнес-форум. Белорусскую сторону представляет премьер-министр страны Андрей Кобяков.

Беларусь сегодня входит в первую десятку торгово-экономических партнеров Молдовы. И несмотря на непростую ситуацию в регионе и мире, цифры двусторонней торговли внушают оптимизм. Так, за первое полугодие 2016 года товарооборот увеличился без малого на 10% и составил почти 150 миллионов долларов.

Примерно четверть производимого в Молдавии вина уходит на белорусский рынок. Беларусь отправляет вы эту страну тракторы, троллейбусы, лекарства, продукты питания и многое другое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Нами достигнуты неплохие практические результаты в развитии производственной кооперации. К уже действующим в Молдове кооперационным проектам по сборке белорусских троллейбусов и садововиноградорских тракторов в 2015 году добавлена сборка тракторов малой и средней мощности в Гагаузии. В текущем году начата сборка беспроводных троллейбусов «Белкоммунмаш» в Кишиневе и разлив искристых вин «Крикова» в Минске. Надеемся, что такая работа будет продолжена, тем более, что производственная кооперация поддерживается правительствами.