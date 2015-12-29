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Остатки автозапчастей можно будет продавать без документов до 1 января 2017 года

29 декабря 2015 14:57
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Новости Беларуси. Срок реализации остатков автозапчастей без документов продлен до 1 января 2017 года. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко.

Таким образом, запчасти, которые были завезены в страну до 1 января 2016 года, могут реализовываться без документов об оценке соответствия до 1 января 2017 года. Все, что будет ввезено после этой даты, - должны иметь соответствующие сертификаты, декларации, как это предусмотрено регламентом.

Также планируется сократить перечень автокомплектов и запчастей, которые должны иметь сертификаты.

 

# общество # Автозапчасти в Беларуси

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