Остатки автозапчастей можно будет продавать без документов до 1 января 2017 года

Новости Беларуси. Срок реализации остатков автозапчастей без документов продлен до 1 января 2017 года. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко.

Таким образом, запчасти, которые были завезены в страну до 1 января 2016 года, могут реализовываться без документов об оценке соответствия до 1 января 2017 года. Все, что будет ввезено после этой даты, - должны иметь соответствующие сертификаты, декларации, как это предусмотрено регламентом.

Также планируется сократить перечень автокомплектов и запчастей, которые должны иметь сертификаты.