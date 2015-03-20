К севу ранних яровых культур приступили во всех областях Беларуси

Новости Беларуси. Посевной дан зеленый свет. К севу ранних яровых культур приступили во всех областях страны. Лидерство пока у южных регионов — Гомельской и Брестской областей. Напомним, в 2014 году белорусы собрали рекордный для страны урожай. Каковы шансы на успех в этом сезоне?

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Чтобы приступить к посевной, для начала необходимо тщательно обработать землю. Например, на этом тракторе за смену механизатор обрабатывает до 55 гектаров земли. И все при помощи GPS-навигации.

Начать полевые работы раньше обычного аграриям позволила благоприятная мартовская погода. Вот и механизатор Дмитрий признается, на поле — от рассвета до заката. Семья привыкла.

Дмитрий Гиль, механизатор УП «Агрокомбинат «Ждановичи»:

Квартиру строим в Минском районе. Стараемся и в выходной выйти, у нас двойная заработная плата в выходной день. Так что стимул есть, работать нужно.

Урожай столичного региона в прошлый сезон составил более 2 миллионов тонн, свыше 40 тысяч из которых — вклад экипажей комбайнеров «Агрокомбинат «Ждановичи». Кстати, для этого передового хозяйства такие показатели тогда стали лучшими за всю историю. В 2015 году хлеборобы планируют собрать более 45 тысяч тонн зерна.

Сергей Богданович, главный агроном УП «Агрокомбинат «Ждановичи»:

Вносим минеральные удобрения, готовим почву под посев яровых культур. Техника готова на 100 процентов. Семенами хозяйство обеспечено на все 100 процентов, сеем только своими, только для сорта обновлений используем оригинальные семена.

Хороший семенной фонд для будущего урожая не менее важен, чем новая техника. Благо в Беларуси есть целый генетический банк с полусотней тысяч видов зерновых. Новые сорта культур создают в научно-практическом центре при Национальной академии наук по земледелию. Причем не только для агрохозяйств нашей страны. Здесь же и биотехнологии.

Станислав Гордей, заведующий лабораторией генетики и биотехнологии РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию»:

Полученный материал мы оцениваем и лучшие из них передаем в селекционные подразделения для создания новых сортов.

Вот и в «Свислочи», что на Гродненщине, зерно подготовили заранее. В специальном хранилище поддерживаются оптимальная температура воздуха и влажность. Такие семена после попадания в почву сразу начинают прорастать.

Сергей Савчик, главный агроном СПК «Свислочь»:

На данный момент проходит закрытие влаги шесть агрегатов культиваторов. Происходит внесение органических и минеральных удобрений. И непосредственно сев яровой пшеницы.

На Гродненщине массовый сев зерновых начался только в южных районах. Ближе к областному центру хозяйства в основном подготавливают почву и вносят удобрения. Вспахивают, культивируют и сеют. Александр Чещевик с коллегами перед началом работ настраивают сеялку. Расход зерна выверяют до грамма, всё по технологии.

В 2014 году в Беларуси собрали рекордный урожай зерновых. Опыт есть, и технологии отечественные уже отточены. Поэтому есть все шансы повторить успех, а то и превзойти его, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.