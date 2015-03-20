Украина: ситуация на юго-востоке страны и заявление Петра Порошенко

Новости Украины. Прямому диалогу Киева с Донецком и Луганском по минским соглашениям будет посвящена очередная встреча заместителей министров иностранных дел «нормандской четверки». Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. Заявление было сделано по итогам телефонного разговора министров иностранных дел России и Германии. Отмечается, что переговоры намечены на следующую неделю.

Тернистый путь Украины к миру через минские соглашения. Донбасс вот уже больше месяца живет в тишине. Люди покинули убежища и смогли вернуться в свои дома и квартиры. Но объем работы, который предстоит выполнить ремонтным бригадам, колоссален.

Еще в начале февраля, казалось, что выпустить пар из Дебальцевского котла мирным путем — невозможно. Обе стороны конфликта называли город — важнейшей стратегической точкой. После переговоров «нормандской четверки» в Минске орудия и автоматные очереди замолчали.

Этот населенный пункт так и остался наивысшим приоритетом, но теперь уже не для военных, а для Организации Объединенных Наций. Гуманитарная помощь сюда приходит постоянно.

Под пристальным вниманием один из главных пунктов минских договоренностей – отвод тяжелых вооружений. Технику убирали в несколько этапов. Однако отдельные единицы пока еще не покинули буферную зону. Но основные колонны уже отведены от линии соприкосновения.

Режим тишины на Донбассе помог взять небольшую передышку и украинской экономике. В регионе уже несколько месяцев строят шахты и заводы. Убытки, которые несут предприятия, исчисляются миллионами долларов. Преодолеть столь серьезный спад призван очередной транш Украине от Международного Валютного Фонда.

Кристин Лагард, директор-распорядитель Международного Валютного Фонда:

Мы выделяем Украине дополнительные 10 млрд. долларов. Они будут выплачены в течение четырех лет. Надеемся, что эти деньги помогут Украине восстановить экономику. Такое стало возможно только после введение на Востоке режима тишины, о котором договорились лидеры «нормандской четверки» в Минске.

А тем временем в мире обсуждают, пожалуй, самый главный пункт минских соглашений – закон об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей. Финальная версия документа, принятая Верховной Радой и подписанная президентом Петром Порошенко вызвала жаркие споры в политических кругах.

Петр Порошенко, президент Украины:

Мы считаем, что соблюдение минских договоренностей должно выполняться беспрекословно. Украина твердо заявляет, что будет следовать каждому пункту, прописанному в соглашениях.

Ночью, когда Минск стал центром мировой политики, начался крайне важный дипломатический процесс. Документ, составленный контактной группой и одобренный лидерами Франции, Германии, России и Украины стал катализатором, который показал – договориться не только нужно, но и можно, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.