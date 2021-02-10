«Доступ на все участки объектов был предоставлен». Эксперты в области ядерной безопасности посетили БелАЭС

Новости Беларуси. Беларусь предоставила доступ на все интересующие экспертов объекты БелАЭС. Представители регулирующих органов в области ядерной безопасности посетили атомную электростанцию в Островце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это эксперты из Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Литвы, Украины и Финляндии. Их познакомили со всеми площадками БелАЭС и ответили на все вопросы.

Наша страна добровольно провела стресс-тесты электростанции по методологии ЕС. Особое внимание – безопасности. БелАЭС протестировали на надежность в случае стихийных бедствий, техногенных катастроф, также проанализировали риски, связанные с человеческим фактором.

Петтери Тийппана, генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK):

Все запрошенные нами документы были предоставлены. Мы получили ответы на те вопросы, которые нас интересовали. Доступ на все участки объектов, который нам нужен, был предоставлен. Так что белорусская сторона выступила максимально дружелюбно, гостеприимно.