Головченко обсудил сотрудничество Минска и Астаны с главой казахстанского правительства

Развитие кооперации и экономических связей. Вопросы евразийской повестки обсуждают в Беларуси. Наша страна принимает межправительственный совет ЕАЭС. В центре внимания – ряд важных тем, в том числе продовольственная безопасность стран «пятерки», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне серьезного разговор премьеры Беларуси и Казахстана «сверили часы». Прямо из аэропорта глава казахстанского правительства прибыл на двустороннюю встречу с Романом Головченко. В фокусе внимания – укрепление экономических связей. Товарооборот наших стран третий год подряд превышает один миллиард долларов. Однако даже эта цифра не в полной мере отражает потенциал сотрудничества Минска и Астаны. Ключевое направление, которое намерены развивать стороны – промышленная кооперация.

Сегодня на территории Казахстана работают семь сборочных производств белорусских промышленных гигантов. Уже налажен выпуск комбайнов, тракторов и самосвальной техники. С учетом потребностей Казахстана Беларусь может расширить линейку нашей сельхозтехники.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Совместные белорусско-казахстанские предприятия, специализирующиеся в первую очередь на сельскохозяйственном машиностроении, создают современную продукцию с высокой добавочной стоимостью, обеспечивают высокий уровень локализации. Мощности совместных предприятий с участием белорусского капитала в Казахстане позволяют до 10 тысяч тракторов и 1 тысячу комбайнов в год.