Лукашенко: Беларусь настроена на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с Монголией

Беларусь намерена развивать сотрудничество с Монголией по широкому спектру направлений. Об этом заявил Александр Лукашенко по итогам официальных переговоров в Улан-Баторе. В Монголии белорусский лидер находится с государственным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко предлагает Монголии определить 3-4 проекта в развитии сотрудничества на первом этапе. Подробности. После встречи в широком составе состоялось подписание ряда важных документов. Об их содержании лидеры рассказали присутствующим журналистам. В портфеле 14 соглашений, в том числе дорожная карта сотрудничества на ближайшие несколько лет, соглашения о взаимодействии в сфере АПК, образования и туризма.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня мы определили стратегические направления двустороннего сотрудничества. И не только стратегические. Предметно обсудили конкретные экономические и кооперационные проекты. Я, господин Президент, вчера и сегодня говорил вам о том, нам бы иметь хотя бы три конкретных проекта для развития. Однако документы, которые мы сегодня подписали, свидетельствуют о том, что это уже гораздо больше, чем три проекта. Каждый из них отвечает целям и задачам таких национальных программ в Монголии, как «Видение-2050», «Продовольственная революция», «Миллиард деревьев» и другие. Мы договорились о поставках белорусской техники для горнодобывающей промышленности, сельхозтехники оборудования, машин для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мне господин Президент говорил о том, что надо бы определенное количество монгольских граждан обучить работе на технике, а также увеличить количество обучающихся в колледжах и вузах Беларуси.