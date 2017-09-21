Налоговые консультанты в Беларуси появятся в 2019 году: для кого и зачем

Новости Беларуси. Это новый вид деятельности для нашей страны. Соответствующий указ ранее подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие специалисты будут помогать бизнесменам решать вопросы, связанные с налогообложением. Когда эксперты работали над нововведением, то учитывали опыт зарубежных стран, где налоговые консультанты работают давно. Специалисты Министерства по налогам и сборам готовили этот документ три года. В результате в Беларуси должны появиться налоговые консультанты. Такие специалисты будут помогать предпринимателям быстрее найти общий язык с налоговыми органами. В их компетенции будут и простые разъяснения по законам, и в целом ведение нужной документации.

Галина Ковалева, заместитель начальника главного управления организации контрольной детальности Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

Налоговый консультант может комплексно обслуживать клиента, естественно. То есть вести налоговый учет, например, в течение года, в течение двух лет, в течение трех лет. Так же он может оказывать одноразовые услуги. То есть, образно говоря, разьяснить налоговое законодательство по какому-то отдельному вопросу. Чтобы стать налоговым консультантом, нужно сдать экзамен и получить аттестацию в Министерстве по налогам и сборам (своеобразная гарантия высокой квалификации специалиста). К слову, вступительная кампания начнется уже в ближайшее время. А в 2019 в стране должны появиться новые специалисты.

Ольга Коршун, СТВ:

Налоговые консультанты – это как инвестиции в свое финансовое спокойствие. Такие специалисты помогут избежать ошибок и правонарушений, за которые приходилось платить, и зачастую немалые деньги. В то же время у такого консультанта не будет права на ошибку, ведь налоговые консультанты будут нести за свою деятельность полную финансовую отвественность. Галина Ковалева:

То есть эта страховка должна перекрыть убытки, которые понесет клиент в случае некачественного оказания этой услуги. В виде, например, пени за неуплату налогов своевременную. Налоговое консультирование – это не белорусское ноу-хау, такая деятельность давно практикуется в Западной Европе и Америке. Для Беларуси пока это в новинку, но финансовые эксперты считают, что рынок готов принять нововведение.