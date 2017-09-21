Новости экономики за 21.09.2017

Новости Беларуси. Стали известны ставки единого налога для тех, кто хочет заняться бизнесом без оформления ИП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напоминаем, уже через месяц создатели тортов, часовые и обувные мастера, парикмахеры, косметологи и другие сервисные специалисты смогут написать в налоговую о старте деятельности и, оплатив пошлину, начинать работу. Единый налог будет рассчитываться и от вида деятельности, и от региона. Итак, все города и поселки разделили на три группы.

В зависимости от количества населения и покупательской способности будет рассчитываться и единый налог. Самые высокие ставки у тех, кто собирается сдавать недвижимость на сутки, серебро и бронза у портных и сапожников, а также у компьютерных мастеров.

Эксперты уже называют указ прорывом для развития малого бизнеса, особенно в регионах. КОНТРОЛЬ ЦЕН

Торговые сети обяжут размещать на сайтах информацию об условиях выбора поставщиков продовольственных товаров. Это еще один шаг к прозрачности, а также равному доступу производителей и дистрибьюторов на прилавки. Кроме того, по результатам мониторинга Минздрав ведет переговоры с крупнейшими поставщиками лекарств и фармакологического сырья о снижении стоимости. А значит, цены в аптеках тоже могут стать ниже. ЗНАК КАЧЕСТВА

Белорусские комбайны стали лучшими на уборке урожая Ростовской области. Они показали первый результат по суточному намолоту – 214 тонн. В Беларуси максимальная выработка на эту машину составляет около 2500 тонн. Это объясняется в первую очередь более высоким плодородием почв южного региона России, где урожайность на многих полях достигала 90 центнеров с гектара, а также их большими площадями.