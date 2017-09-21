Новости экономики за 21.09.2017
Новости Беларуси. Стали известны ставки единого налога для тех, кто хочет заняться бизнесом без оформления ИП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напоминаем, уже через месяц создатели тортов, часовые и обувные мастера, парикмахеры, косметологи и другие сервисные специалисты смогут написать в налоговую о старте деятельности и, оплатив пошлину, начинать работу. Единый налог будет рассчитываться и от вида деятельности, и от региона. Итак, все города и поселки разделили на три группы.
В зависимости от количества населения и покупательской способности будет рассчитываться и единый налог. Самые высокие ставки у тех, кто собирается сдавать недвижимость на сутки, серебро и бронза у портных и сапожников, а также у компьютерных мастеров.
Эксперты уже называют указ прорывом для развития малого бизнеса, особенно в регионах.
КОНТРОЛЬ ЦЕН
Торговые сети обяжут размещать на сайтах информацию об условиях выбора поставщиков продовольственных товаров. Это еще один шаг к прозрачности, а также равному доступу производителей и дистрибьюторов на прилавки. Кроме того, по результатам мониторинга Минздрав ведет переговоры с крупнейшими поставщиками лекарств и фармакологического сырья о снижении стоимости.
А значит, цены в аптеках тоже могут стать ниже.
ЗНАК КАЧЕСТВА
Белорусские комбайны стали лучшими на уборке урожая Ростовской области. Они показали первый результат по суточному намолоту – 214 тонн. В Беларуси максимальная выработка на эту машину составляет около 2500 тонн. Это объясняется в первую очередь более высоким плодородием почв южного региона России, где урожайность на многих полях достигала 90 центнеров с гектара, а также их большими площадями.
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ
До конца 2017 года в Беларуси поднимут пенсии.
Пока Минтруда не анонсирует точную дату и размер повышения.
Напоминаем, 1 августа в Беларуси выросли минимальные трудовые и социальные пенсии. С августа также увеличились надбавки к минимальным трудовым пенсиям.
И к новостям валютно-фондовой биржи. Рубль укрепился по отношению к евро. Курс – 1 к 2 рублям 31 копейке. Доллар приближается к двухрублевой отметке – итого 1 рубль и 94 копейки, за 100 российских предлагают 3 рубля и 34 копейки.