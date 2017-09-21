«9 новых машин за 1 год»: какие задачи ставит «Амкодор» до конца 2017 года

Новости Беларуси. «Амкодор» до конца года начнет строительство трех заводов. Речь идет о предприятиях в поселке Колодищи, а также о двух гидравлических заводах, которые должны появиться в Кобрине и Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, холдинг планирует войти в число мировых лидеров по производству лесных машин. Расширение и модернизация линейки такого типа спецтехники в Логойске сейчас прорабатывается. Буквально на этой неделе бизнес-проект передадут на изучение банкирам. Перезагрузка ожидает и модельный ряд погрузчиков.

Александр Шакутин, председатель Совета директоров ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»: Наша задача сегодня состоит в том, чтобы к середине следующего года полностью поменять модельный ряд погрузчиков. Погрузчики проходят первые испытания. Пока не показываем эти машины, потому как еще не получили патент.

Вообще-то уже в этом году в опытных экземплярах есть 6 машин. Еще 3 машины до конца этого года мы должны сделать. То есть 9 новых машин за 1 год.

Холдинг сегодня объединяет 29 предприятий. Мощности позволяют выпускать около 6000 единиц специальной техники в год. Продукция заводов экспортируется в 30 стран мира.