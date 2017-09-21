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«Машина универсальная с очень большими перспективами на экспорт»: малогабаритная коммунальная техника может появиться в минских дворах

21 сентября 2017 13:59
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Новости Беларуси. Малогабаритная коммунальная машина может появиться в столичных дворах в ближайшее время. Первый опытный образец представят уже к концу 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Машина универсальная с очень большими перспективами на экспорт»: малогабаритная коммунальная техника может появиться в минских дворах -1

Новинка – универсальна и незаменима в любое время года. В машину – машина всего метр тридцать. Это позволит ей убирать снег во дворах, где полно припаркованных автомобилей.

«Машина универсальная с очень большими перспективами на экспорт»: малогабаритная коммунальная техника может появиться в минских дворах -3

Сергей Поддубко, генеральный директор Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:
Машина компактная, полноприводная, маневренная, выполняющая массу функций. То есть у нее есть функция пылесос-бункер, то есть она убирает мусор – не разбрасывает, а убирает. Функция полива водой. Зимой это уборка снега и распределение солевых смесей и так далее. Машина универсальная с очень большими перспективами на экспорт.

«Машина универсальная с очень большими перспективами на экспорт»: малогабаритная коммунальная техника может появиться в минских дворах -5

В честь 60-летнего юбилея Институт машиностроения представил еще одну разработку – роботизированную платформу. С ее помощью можно выполнять действия, которые для человека могут быть опасны. Например, обезвредить взрывное устройство, потушить очаг возгорания в труднодоступном месте.

# Экономика # Автомобилестроение в Беларуси # Фотофакт # Сергей Поддубко

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