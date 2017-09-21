«Машина универсальная с очень большими перспективами на экспорт»: малогабаритная коммунальная техника может появиться в минских дворах

Новости Беларуси. Малогабаритная коммунальная машина может появиться в столичных дворах в ближайшее время. Первый опытный образец представят уже к концу 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новинка – универсальна и незаменима в любое время года. В машину – машина всего метр тридцать. Это позволит ей убирать снег во дворах, где полно припаркованных автомобилей.

Сергей Поддубко, генеральный директор Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:

Машина компактная, полноприводная, маневренная, выполняющая массу функций. То есть у нее есть функция пылесос-бункер, то есть она убирает мусор – не разбрасывает, а убирает. Функция полива водой. Зимой это уборка снега и распределение солевых смесей и так далее. Машина универсальная с очень большими перспективами на экспорт.