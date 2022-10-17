Новости экономики на РТР-Беларусь за 17.10.2022
Новости Беларуси. Как изменился порядок проведения госзакупок в Беларуси? Каких результатов ждет Белорусская универсальная товарная биржа от участия в Международной многоотраслевой выставке в Турции?
Об этом и об изменении курсов валют расскажем в блоке экономических новостей в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.
В Беларуси изменили порядок проведения госзакупок
Порядок проведения госзакупок скорректировали в Беларуси. Соответствующее постановление принял Совет министров. Так, в процессе не смогут участвовать поставщики, среди руководителей которых есть лица, совершившие коррупционные преступления. Расширен перечень оснований для закупок из одного источника. Изменились и условия применения преференциальной поправки. Теперь компании, которые не являются производителями предлагаемых товаров, не будут получать преимущества при оценке и сравнении предложений. Предусмотрены и другие новшества. Они призваны в том числе минимизировать посредничество. Часть новелл уже вступила в силу, другие начнут действовать через месяц.
БУТБ впервые будет участвовать в Международной многоотраслевой выставке в Турции
Белорусская универсальная товарная биржа впервые примет участие в Международной многоотраслевой выставке в Турции. Мероприятие пройдет в начале ноября в Стамбуле. Стенд торговой площадки будет представлен в рамках национальной экспозиции. В планах – привлечь на нашу биржу больше компаний из стран Азии и Ближнего Востока. В данный момент на БУТБ аккредитовано 27 турецких предприятий. В 2022 году они закупали отечественные пиломатериалы, лом и отходы цветных металлов. Сумма сделок в 2022-м выросла почти в 1,5 раза.
Курсы валют на 17 и 18 октября
Курсы валют, которые установил Национальный банк Беларуси, на ваших экранах.