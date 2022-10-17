Новости экономики на РТР-Беларусь за 17.10.2022

Порядок проведения госзакупок скорректировали в Беларуси. Соответствующее постановление принял Совет министров. Так, в процессе не смогут участвовать поставщики, среди руководителей которых есть лица, совершившие коррупционные преступления. Расширен перечень оснований для закупок из одного источника. Изменились и условия применения преференциальной поправки. Теперь компании, которые не являются производителями предлагаемых товаров, не будут получать преимущества при оценке и сравнении предложений. Предусмотрены и другие новшества. Они призваны в том числе минимизировать посредничество. Часть новелл уже вступила в силу, другие начнут действовать через месяц.

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