Курсы валют на 17 октября: доллар дешевеет, белорусский и российский рубли дорожают

Она потеряла 0,56 % от предыдущей цены и опустилась до отметки в 2,5 белорусских рубля (2,5141). Следом за евро снижение продемонстрировал и доллар. Американская валюта просела до 2,55 белорусских рублей (2,5523). Белорусская валюта, напротив, начала укрепляться. Примеру последовал и российский рубль. 17 октября за него просят 4 белорусских рубля и 3 копейки (4,0371).

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