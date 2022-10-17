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Курсы валют на 17 октября: доллар дешевеет, белорусский и российский рубли дорожают

17 октября 2022 16:07
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Новости Беларуси. 17 октября европейская валюта открыла торги падением стоимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курсы валют на 17 октября: доллар дешевеет, белорусский и российский рубли дорожают-1

Она потеряла 0,56 % от предыдущей цены и опустилась до отметки в 2,5 белорусских рубля (2,5141). Следом за евро снижение продемонстрировал и доллар. Американская валюта просела до 2,55 белорусских рублей (2,5523). Белорусская валюта, напротив, начала укрепляться. Примеру последовал и российский рубль. 17 октября за него просят 4 белорусских рубля и 3 копейки (4,0371).

Подробнее о новостях экономики за 17 октября читайте здесь.

# Валюта # Экономика # Фотофакт

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