Новости экономики за 17.10.2022

Итоги торгов на валютно-фондовой бирже, корректировки в процедуре госзакупок, а также новые авиарейсы из Екатеринбурга и Перми в белорусскую столицу.
Обо всем подробнее в экономическом обзоре в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Итоги торгов на валютно-фондовой бирже, корректировки в процедуре госзакупок, а также новые авиарейсы из Екатеринбурга и Перми в белорусскую столицу.
Обо всем подробнее в экономическом обзоре в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусский рынок автомобильных грузоперевозок демонстрирует разнонаправленную динамику. По данным биржи, спрос на внутренние и экспортные перевозки стремительно растет. Так, в третьем квартале 2022 года количество заявок внутри страны по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросло на 113 %. Похожая динамика и с доставкой грузов из Беларуси: в годовом выражении рост составил 118 %. А вот с перевозками из других стран в Беларусь ситуация противоположная: здесь снижение спроса составило 27 %. Сказываются санкции.
Из Екатеринбурга и Перми открылись новые авиарейсы в Минск
В Беларуси скорректирован порядок проведения госзакупок. Так, доступ к государственным закупкам запрещен поставщикам, среди работников которых имеются лица, совершавшие коррупционные преступления, в том числе выплачивали зарплату в конвертах. Также скорректированы условия применения преференциальной поправки: на преимущества не могут рассчитывать лица, не являющиеся производителями предлагаемых товаров (кроме организаций Беларуси, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 % списочной численности работников). Данные изменения вступят в силу через месяц. Остальные поправки будут активны после официального постановления.
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