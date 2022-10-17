Новости экономики за 17.10.2022

Итоги торгов на валютно-фондовой бирже, корректировки в процедуре госзакупок, а также новые авиарейсы из Екатеринбурга и Перми в белорусскую столицу. Обо всем подробнее в экономическом обзоре в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси растет количество внутренних и экспортных грузоперевозок

Белорусский рынок автомобильных грузоперевозок демонстрирует разнонаправленную динамику. По данным биржи, спрос на внутренние и экспортные перевозки стремительно растет. Так, в третьем квартале 2022 года количество заявок внутри страны по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросло на 113 %. Похожая динамика и с доставкой грузов из Беларуси: в годовом выражении рост составил 118 %. А вот с перевозками из других стран в Беларусь ситуация противоположная: здесь снижение спроса составило 27 %. Сказываются санкции. Из Екатеринбурга и Перми открылись новые авиарейсы в Минск Кто не сможет совершать госзакупки с ноября?