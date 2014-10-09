Национальная выставка туркменских товаров открылась 9 октября в Минске

Новости Беларуси. 9 октября в Минске открылась Национальная выставка туркменских товаров. Она проходит на площадке комплекса «Чижовка-Арена». Первыми вип-посетителями стали президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович.

Из Ашхабада в Минск привезли уникальные ковры ручной работы из шелка и шерсти, текстильные изделия. Здесь представлен и пищепром страны: продукты из рыбы, сухофрукты и туркменские коньяки.

Президент Туркменистана ознакомился с продукцию белорусских производителей. Высокому гостю вручили памятный подарок. Беларусь и Туркменистан намерены и дальше продвигать взаимовыгодное сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы рассматриваем вопрос сейчас и будем предлагать уже в текущем году для рассмотрения туркменской стороне предложение по созданию большого химического комбината на базе калийного сырья. Это имеет очень хорошую перспективу. Кроме того предложение воспринято нашей стороной, сформулированное господином президентом Туркменистана, о проработке логистических коридоров, транспортных коридоров, которые будут связывать Европу непосредственно с зоной Персидского залива.